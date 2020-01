Can Yaman, chi è: età, carriera e fidanzata dell’attore turco

Can Yaman è uno degli attori emergenti più amati in Italia, scopriamo chi è: età, carriera, vita privata e fidanzata dell’idolo delle ragazzine.

Da anni in Turchia è uno degli attori più amati, ma la sua fama ha valicato i confini del Paese mediorientale e da quando la serie romantica ‘Bittersweet‘ è approdata in Italia, Can Yaman è una vera celebrità anche nello “Stivale”. Di recente il bell’attore turco ha passato delle vacanze a Napoli, dove le sue fan lo hanno letteralmente preso d’assalto. Insomma per lui l’Italia, luogo che ha ammirato sin dall’infanzia, è diventata come una seconda patria.

Di lui si è parlato negli ultimi giorni su tutti i siti d’informazione e le riviste patinate nostrane perché è stato invitato da Maria De Filippi a ‘C’è Posta per te‘ per fare una sorpresa ad una delle protagoniste della puntata. Inutile dire che la partecipazione al programma ha acuito l’interesse delle italiane sull’attore turco, cerchiamo dunque di scoprire qualcosa in più su di lui.

Can Yaman, chi è l’attore turco

Nato e cresciuto ad Istanbul, Can Yaman ha 30 anni, le sue origini sono miste, il nonno era kosovaro e la nonna albanese. Sin da bambino ha avuto una passione per l’Italia e al liceo ha deciso di studiare in una scuola privata italiana. Così ha imparato la nostra lingua, segnalandosi per altro come uno degli studenti più talentuosi. Concluso il percorso liceale si è iscritto a Giurisprudenza dove ha ottenuto la laurea con ottima votazione. Aveva cominciato a lavorare come avvocato, ma con il passare degli anni ha capito che quella professione non faceva per lui.

Can, infatti, ha sempre avuto una passione per la recitazione ed ha inseguito il suo sogno di diventare attore. Il talento recitativo, unito ad un aspetto fisico che non passa inosservato, gli ha permesso di ottenere un ruolo in una soap opera molto famosa in Turchia (Bittersweet). Nel 2018 e nel 2019 ha ricevuto diversi premi come miglior attore in una commedia romantica per il ruolo in ‘Erkenci Kuş‘, altra serie romantica turca.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Can Yaman è stato a lungo legato con la modella turca Bestemsu Ozdemir. Finita la loro relazione sono cominciate a girare voci su un coinvolgimento sentimentale con la coprotagonista nella serie tv che lo ha reso famoso in tutto il mondo, la bellissima Demet Ozdemir. I due non hanno mai confermato la relazione, ma ci giocano spesso su con la stampa, alimentando di fatto il rumor.