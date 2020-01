Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi – VIDEO

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi: per lei in arrivo altri progetti, il comunicato di Mediaset.

Niente più Isola dei Famosi per Alessia Marcuzzi, “in pieno accordo con Mediaset”. Lo ufficializza in una nota Cologno Monzese precisando che “sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5”.

La notizia era peraltro già circolata nelle scorse ore. A lanciare l’indiscrezione bomba è il sempre informatissimo Dagospia. A seguire altri siti hanno ripreso la notizia.

Al posto della conduttrice storica, dovrebbe arrivare Ilary Blasi. Il portale CheTvFa scrive: “Se TvBlog e DavideMaggio hanno avanzato l’ipotesi di Ilary Blasi alla guida de L’Isola dei Famosi in partenza ad aprile su Canale5, anche noi di cheTVfa, attraverso le nostre fonti, siamo in grado di ufficializzare questa scelta da parte di Mediaset”. L’ormai ex conduttrice dell’Isola dei Famosi sarà ancora al timone della puntata del martedì delle Iene.