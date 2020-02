Offerta lampo da Ryanair: voli low cost da 7 euro per viaggiare fino all’estate. Cosa bisogna sapere.

La compagnia aerea irlandese Ryanair lancia una nuova offerta lampo su suoi voli low cost per viaggiare adesso e fino alla fine di giugno. Avete tempo per prenotare il vostro biglietto super scontato fino a sabato 9 febbraio. Affrettatevi, perché i biglietti vanno a ruba. Nel frattempo Ryanair ha aumentato le rotte in partenza dall’Italia verso le destinazioni di vacanza per la prossima stagione estiva.

Offerta lampo da Ryanair: i voli low cost da prenotare subito

Dopo quella di fine gennaio, la compagnia aerea low cost Ryanair lancia una nuova offerta lampo per viaggiare dai primi di febbraio, dunque subito, fino al 30 giugno 2020. Con l’offerta si applicano sconti fino al 20% sui voli già low cost di Ryanair. Per acquistare i biglietti a prezzi ribassati c‘è tempo fino a sabato 9 febbraio.

L’offerta è soggetta a disponibilità ed è soggetta a termini e condizioni. Non dubitiamo che Ryanair lanci nuove promozioni anche a breve, ma intanto conviene approfittare di questa occasione, anche perché trovate voli a partire da 7 euro (sola andata).

Avete a disposizione voli super scontati per cinque mesi di viaggi, per organizzare le vostre partenze in occasione delle vacanze e weekend di fine inverno, incluse le feste di Carnevale (8-25 febbraio) e San Valentino, e per partire in primavera, Pasqua compresa che sarà domenica 12 aprile. Potete prenotare, poi i voli scontati per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, fino alla Festa della Repubblica del 2 giugno e le prime partenze per le vacanze estive. A queste occasioni vanno aggiunte anche le feste e i festival che si celebrano nel resto d’Europa, da San Patrizio in Irlanda il 17 marzo al Giorno del Re (Koningsdag) nei Paesi Bassi il 27 aprile. Insomma, di occasioni ghiotte per partire ce ne sono davvero tante nei prossimi mesi e con le offerte sui voli low cost Ryanair avete una una possibilità in più per farlo.

Vi ricordiamo anche che Ryanair ha aumentato le tariffe per il bagaglio a mano. Non una bella notizia per i passeggeri della compagnia aerea ma contro la quale pare non ci sarà molto da fare. Se volete viaggiare con Ryanair per portare in cabina il bagaglio a mano che non sia una piccola borsa (ad esempio il trolley piccolo) dovete acquistare il biglietto con imbarco prioritario (priority). Quando questa novità del priority fu introdotta nel novembre del 2018, il prezzo che si pagava era mediamente di 6 euro, poi è salito a 8 euro, poi a 10 e ora ha avuto un ulteriore aumento fino a 14 euro. Secondo un’indagine del Corriere della Sera si sale anche fino a 15,40 euro per il priority (sebbene questa cifra non sia presente nelle tariffe del sito web di Ryanair): si tratta del 133% in più rispetto a novembre 2018 e il 16% in più rispetto agli ultimi mesi del 2019.

I voli Ryanair scontati

Ricordiamo anche che i prezzi dei voli Ryanair scontati sono per la sola andata e va sottolineato che possono variare a seconda delle prenotazioni: possono aumentare, ma anche scendere se alcuni posti in aereo rimangono invenduti e la compagnia decide di lanciare un’ulteriore sconto last minute. Pertanto, nonostante le nostre segnalazioni dei prezzi, per essere sicuri è sempre bene controllare sul sito web ufficiale di Ryanair che il volo che desiderate acquistare sia ancora disponibile al prezzo segnalato.

Di seguito i voli Ryanair scontati del 20% per viaggiare dal 1° febbraio al 30 giugno 2020.

Da Milano Bergamo parte un volo da 7,12 euro diretto a Vienna e uno a 8,99 euro per Londra Southend. Poi, i voli a 9,99 euro per: Alicante, Bari, Belfast International, Berlino (Schönefeld), Bordeaux, Bratislava, Brema, Breslavia, Brindisi, Bristol, Brno, Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Budapest, Cagliari, Catania, Chania (Creta), Colonia, Copenaghen, Cracovia, East Midlands, Edimburgo, Ibiza, Katowice, Lamezia Terme, Londra (Stansted), Lussemburgo, Madrid, Malta, Manchester, Marsiglia, Napoli, Nis, Norimberga, Oslo (Torp), Palma de Maiorca, Parigi (Beauvais), Poznan, Praga, Siviglia, Stocolma (Skavsta), Timisoara, Trapani, Varsavia (Modlin), Vitoria. Altri voli a 12,99 euro per: Billund, Pescara, Santander, Tangeri e Valencia.

Da Roma Ciampino parte un volo a 6,99 euro diretto a Düsseldorf (Weeze). Quindi i voli a 9,99 euro per: Billund, Budapest, Cagliari, Eindhoven, Francoforte (Hahn), Glasgow (Prestwick), Karlsruhe / Baden-Baden, (Londra Stansted) e Norimberga. Poi i voli a 12,99 euro per Aqaba (Giordania), Colonia, Parigi (Beauvais), Salonicco e Santander.

Dall’aeroporto di Pisa parte due voli a 8,99 euro per Düsseldorf (Weeze) e Göteborg (Landvetter). Quindi i voli a 9,99 euro per Alghero, Barcellona Girona, Bari, Billund, Brindisi, Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Cagliari, Edimburgo, Lamezia Terme, Leeds Bradford, Londra (Stansted), Malta, Praga, Stoccolma (Skavsta) e Trapani. Infine i voli a 12,99 euro per Berlino (Schönefeld), Comiso, Danzica. East Midlands, Ibiza, Palermo e Parigi (Beauvais).

