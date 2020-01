Ryanair annuncia nuovi voli dall’Italia per la Grecia. I voli partiranno dagli aeroporti di Bergamo e di Bergamo e saranno operativi per la stagione estiva. Cosa bisogna sapere.

Continua la crescita delle rotte di Ryanair in partenza dall’Italia. Questa volta la compagnia aerea low cost irlandese, molto attiva nel nostro Paese, ha annunciato la partenza di tre nuovi voli diretti in Grecia. Si tratta di voli in programma per la stagione estiva che decolleranno dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, principale hub di Ryanair in Italia, e da quello di Napoli.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che Ryanair ha aumentato le tariffe per il bagaglio a mano. Non una bella notizia per i passeggeri della compagnia aerea ma contro la quale pare non ci sarà molto da fare. Se volete viaggiare con Ryanair per portare in cabina il bagaglio a mano che non sia una piccola borsa (ad esempio il trolley piccolo) dovete acquistare il biglietto con imbarco prioritario (priority). Quando questa novità del priority fu introdotta nel novembre del 2018, il prezzo che si pagava era mediamente di 6 euro, poi è salito a 8 euro, poi a 10 e ora ha avuto un ulteriore aumento fino a 14 euro. Secondo un’indagine del Corriere della Sera si sale anche fino a 15,40 euro per il priority (sebbene questa cifra non sia presente nelle tariffe del sito web di Ryanair): si tratta del 133% in più rispetto a novembre 2018 e il 16% in più rispetto agli ultimi mesi del 2019.

Dopo Ryanair, imitata da Wizz Air, anche Norwegian ha cambiato la propria politica sul bagaglio a mano, facendolo pagare anche se non sempre e soprattutto con modalità diverse. In questo caso le regole cambiano a seconda della tariffa del biglietto: con quella più economica si può portare gratuitamente nella cabina di un aereo Norwegian solo un bagaglio a mano del peso inferiore di 10 kg e che possa essere sistemato sotto al sedile davanti al passeggero. Quindi potrà essere un baglio a mano piccolo e difficilmente un trolley (a meno che non sia molto piccolo). Invece, per il trolley di dimensioni ridotte che finora veniva riposto nella cappelliera (come per quelli a bordo degli aerei di Ryanair e Wizz Air), si dovrà pagare un sovrapprezzo di 5 o 10 euro per continuare a portarlo in cabina.

Ryanair: tre nuovi voli dall’Italia per la Grecia

È già tempo di pensare alle prossime vacanze estive per trovare le offerte migliori e non farsi trovare impreparati, all’ultimo minuto, quando sarà il momento di prenotare il vostro viaggio.

Per questo motivo, le principali compagnie aree stanno definendo il calendario dei voli della prossima stagione estiva 2020, che solitamente inizia già in primavera, nel mese di marzo. Se la maggior parte delle compagnie ha pubblicato la propria lista delle rotte estive, nuove o confermate, già dallo scorso autunno, nuove tratte stanno uscendo in questi giorni. Giusto in tempo per permettere ai vacanzieri di organizzare i viaggi e prenotare già ora i biglietti per le nuove destinazioni.

È il caso di Ryanair che aveva già pubblicato i collegamenti estivi 2020 nell’ottobre del 2019 e ora sta annunciando nuove rotte in partenza dall’Italia verso mete di vacanza da sogno. Con la nuova stagione, infatti, partiranno quattro nuovi voli per la Grecia dall’aeroporto di Milano-Bergamo e da quello di Capodichino a Napoli. Occasioni low cost da non lasciarsi sfuggire, per i passeggeri del Nord e del Sud.

Con i nuovi voli dall’Italia, Ryanair supera le 500 rotte in partenza dal nostro Paese, per un totale di 256 aeroporti collegati in tutto il mondo e 2.100 rotte globali. Un vero colosso.

I nuovi voli appena annunciati che decolleranno dall’Italia per la Grecia sono: il volo in partenza da Milano-Bergamo per Santorini e Mykonos e i voli da Napoli per Corfù e Mykonos. Il primo volo da Bergamo partirà a maggio 2020 e avrà una frequenza settimanale, il secondo per Mykonos avrà una cadenza bisettimanale. Gli altri due voli da Napoli partiranno a luglio 2020 e avranno una frequenza settimanale quello per Mykonos e bisettimanale quello per Corfù.

