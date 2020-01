Magalli Adriana Volpe | appuntamento nella casa del GF 4 Vip

Sembra proprio possibile l’incontro Giancarlo Magalli Adriana Volpe. I due arcinemici sarebbero pronti a vedersi al ‘Grande Fratello 4 Vip’.

Possibile colpo di scena al ‘Grande Fratello Vip 4‘. Infatti nella casa potrebbe esserci l’incontro-scontro Giancarlo Magalli Adriana Volpe. Ebbene si, starebbe emergendo questa possibilità che potrebbe portare il navigato conduttore televisivo della Rai a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Nella casa del GF 4 Vip attualmente c’è proprio Adriana Volpe, che con Magalli è in guerra aperta da circa 4 anni. La produzione del reality show di Canale 5 sarebbe in trattativa con il 71enne romano per poterlo avere per una puntata. Nella quale Magalli entrerebbe nella casa, presumibilmente proprio per essere messo a confronto con la 46enne di Trento, sua ex spalla a ‘I Fatti Vostri’. La questione tra i due è finita addirittura in tribunale ed in tutto questo tempo entrambi si sono concessi spesso e volentieri delle frecciate velenose e gratuite reciproche.

Magalli Adriana Volpe, la produzione del Grande Fratello 4 Vip lo vuole nella casa

La presenza del buon Giancarlo avverrebbe sulla falsariga di quanto fatto da Valeria Marini con Rita Rusic. Del resto questioni controverse come questa attirano l’attenzione. Se questa voce dovesse rivelarsi vera, Magalli dovrebbe entrare nella casa presumibilmente a febbraio inoltrato. Il loro scontro ebbe origine proprio davanti alle telecamere durante una diretta mattutina de ‘I Fatti Vostri’.

