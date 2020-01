GF Vip, Rita Rusic gela Adriana Volpe: “Fallo con Magalli…”

Adriana Volpe e Rita Rusic ai ferri corti, anzi cortissimi, al GF Vip, con la seconda che invita la prima a non fare la maestrina, prima di sferrare il “colpo basso”.

Scontro aperto tra Adriana Volpe e Rita Rusic al GF Vip. La tensione tra le due primedonne era nell’aria da giorni e oggi è la Rusic è sbottata. Il motivo della zuffa? Naturalmente la nomination. Rita ne stava parlando con Michele Cucuzza quando Adriana, che si trovava lì vicino, si è accostata e ha confessato di aver votato Rita, precisando di averlo fatto anche perché sono obbligate a votare solo le donne. Il sottinteso è che non è detto che nominerà sempre lei, perché le dinamiche potrebbero cambiare.

Non appena ha appreso di essere stata nominata da Adriana, Rita ha iniziato a volgere lo sguardo altrove, distogliendolo dalla sua interlocutrice. Un atteggiamento, questo, che ha profondamente infastidito la Volpe, la quale non si è trattenuta dal rimproverare la collega gieffina. “Magari se mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male”, le ha detto seccata. Apriti cielo.

Scontro al calor bianco al GF Vip

Dopo il “rimprovero” di Adriana Volpe, Rita Rusic non ci ha visto più. “Non sono obbligata – le ha risposto -. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questo tono da maestrina a me non piace”. Al che la Volpe è rimasta di ghiaccio: probabilmente non si aspettava una reazione del genere. Ma Rita è andata avanti e le ha riservato una severa stoccata: “Finché si scherza ho scherzato, ho un tono di scherzo con tutti. Però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli e non con me a rompere i cog…ni. Grazie. Certo, così proprio. La maestra con me non la fai. Io sono stata già a scuola, sono più vecchia di te e non ho bisogno di maestre”.

A quel punto la Volpe, ammutolita, ha preferito continuare la conversazione con Cucuzza. per poi raggiungere Pago, Paolo e Andrea Montovoli in veranda e raccontare loro quando accaduto poco prima. “Io sono rimasta così… ‘Na bordata ragazzi, in ginocchio. Sto in ginocchio… Ho toccato il colosso Rusic”, ha detto. Andrea ha provato a giustificare la Rusic, spiegando che probabilmente Rita è un po’ stressata dalle beghe con Valeria Marini degli ultimi giorni, mentre Montovoli è stato meno comprensivo: “La suite se la sono presa ma non hanno mai chiesto alle donne se la volessero, o fare cambio ogni tanto. Anche questa cosa non va bene… E’ che la gente ha paura a parlare a Rita”.

Visualizza questo post su Instagram “Questo tono da maestrina a me non piace”. ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Gen 2020 alle ore 8:40 PST

EDS