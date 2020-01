Norwegian Air cambia la politica dei bagagli: ecco le novità per i viaggiatori

Una nuova politica dei bagagli a mano per i viaggiatori della compagnia Norwegian Air. Ecco cosa cambia e cosa serve sapere.

Quando si parte per una vacanza estiva in aereo, una delle domande che crea sempre un pochino più di disagio e disappunto riguarda la politica dei bagagli e delle compagnie aeree. Non si capisce mai infatti molto bene quanti bagagli si possono portare a bordo, di che dimensioni e se si può aggiungere una borsa o un piccolo zainetto al bagaglio a mano. Insomma c’è sempre molta confusione. Prima di partire il consiglio è sempre quello di controllare attentamente sulla pagina del sito dedicata tutte le informazioni precise per evitare problemi all’imbarco. Qualora non abbiate rispettato queste regole non succede nulla di particolare. Alla peggio il vostro bagaglio verrà imbarcato e dovrete pagare un piccolo sovrapprezzo. A tal proposito la Norvegia Airways ha da poco cambiato la Policy dei bagagli e ha delle nuove regole per tutti i viaggiatori, ma le cose non vanno migliorare. Anzi diventa un pochino più restrittiva.

Un bagaglio diverso a seconda della tariffa

Infatti, per chi acquista ora un biglietto con questa compagnia aerea, le regole saranno diverse a seconda della tariffa. Chi compra un aereo più economico potrà portare a bordo un bagaglio solo se di peso inferiore a 10 kg e che deve stare sotto il sedile davanti. Quindi molto piccolo. Chi invece vuole posizionare il trolley nella cappelliera dovrà pagare un sovrapprezzo di 5 o €10. Chi invece ha bisogno di più bagagli, due magari, dovrà comunque avere un peso non superiore ai 10 kg e pagare un pochino di più. Se avete bisogno di ancora più peso, quindi circa 15 kg dovrete prendere delle tariffe Flex o Premium. Con prezzi che, anche in questo caso, possono leggermente salire.

I controlli al gate: cosa succede se il vostro bagaglio è più grosso?

La decisione della compagnia di cambiare la Policy dei bagagli ha lasciato interdetti diversi passeggeri che, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni del bagaglio a mano, si trovano in difficoltà. Attenzione poi perchè se cercate di fare i furbi, diciamo, e di arrivare ai controlli con un bagaglio di peso o misura superiore al normale fate attenzione perché la Norwegian ha specificato che prima dell’imbarco potranno esserci dei controlli.

Tutti quei bagagli che superano i limiti di peso verranno messi nella stiva a pagamento. Se invece il vostro bagaglio viene imbarcato nella stiva, anche se in regola, ma solo per una questione di spazio, allora non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo.