Sanremo 2020: donne, cast completo, ospiti della finale

Amadeus presenta tutte le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020: molte le donne chiamate in causa, cast completo e ospiti della finale.

In una conferenza stampa, Amadeus ha svelato il cast completo del Festival di Sanremo 2020. Mancano alcuni accorgimenti e si sta lavorando sui grandi nomi, ma ormai il grosso è fatto.

Sarà un festival al femminile e infatti il conduttore oggi ha confermato le altre presenze, dopo Mara Venier e Rula Jebreal, al centro di una polemica.

Chi sono le donne di Sanremo 2020, gli altri ospiti: cast completo e finale

Una delle altre polemiche che si sono susseguite in questi giorni riguarda chi non sarà sul palco a cantare, ma anche chi avrebbe potuto essere al fianco del conduttore Amadeus. Ma torniamo alle presenze importanti: come detto, ci saranno la Venier e la Jebreal, a cui si aggiungono molte donne. Si tratta di Monica Bellucci, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Alketa Vejsiu.

Alcune sono sicuramente più note, altre un po’ meno: il nome più discusso è quello di Diletta Leotta, mentre sorprende quello di Georgina Rodriguez, ‘lady Ronaldo’. Annunciati poi gli ospiti: Tiziano Ferro (che ci sarà tutte le sere), Fiorello, Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone nella serata di apertura. C’è poi Johnny Dorelli, pietra miliare della musica italiana. Amadeus parla poi di “una sorpresa molto bella, un grande ritorno all’Ariston dopo tanti anni”. Ci saranno Al Bano e Romina, che canteranno un inedito di Cristiano Malgioglio, mentre sembra fatta per Zucchero e Ultimo nella serata finale. Lewis Capaldi, Massimo Ranieri, Mika, Roberto Benigni, Fiorello nel cast di ospiti della terza serata, quindi nella quarta ci sarà Dua Lipa. Un trio di attori nella finalissima: si tratta di Diego Abatantuono, Christian De Sica e Massimo Ghini.