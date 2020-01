Sanremo 2020, Mara Venier al fianco di Amadeus nella serata finale

Il cast del Festival di Sanremo 2020, si aggiunge un altro protagonista: Mara Venier al fianco di Amadeus nella serata finale.

Si va completando il cast del Festival di Sanremo 2020: ormai sono noti i 24 cantanti e si sa tutto anche degli esclusi. Non sono mancate come sempre le polemiche, che hanno riguardato sia chi non sarà sul palco a cantare, ma anche chi potrebbe essere al fianco del conduttore Amadeus.

L’annuncio di Mara Venier: sarà a Sanremo 2020 con Amadeus

Ma la polemica a Sanremo, come noto, è inclusa nel prezzo del biglietto – o nel costo del canone Rai, per chi segue da casa – e siamo pronti a scommettere che alla prima nota sul palco del teatro Ariston arriveranno anche le accuse di plagio. Al di là di questo, il festival riesce ancora ad attrarre ed è un palcoscenico a cui aspirano non solo i cantanti, ma anche i personaggi dello showbiz.

Andare a Sanremo è insomma “un onore”, come ha ben spiegato Mara Venier, che a quanto pare su quel palco ci sarà nella serata finale. Infatti oggi, nella prima puntata di Chiamate Mara 3131, il primo programma radiofonico di Mara Venier, su Radio2 Rai, è arrivata una telefonata speciale, quella di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del festival ha fatto una richiesta ben precisa alla collega: vorrebbe averla con lui sul palco dell’Ariston nella serata finale. Lei ha risposto subito ‘Presente’: “Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!”.