Sanremo | Teresa De Santis rimossa da Rai 1, il Festival resta senza guida

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si terrà presso il Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. A condurlo ci sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico del festival. Ieri, alla vigilia della conferenza stampa in cui per tradizione si annuncia il cast intero di produzione del Festival, Fabrizio Salini (Ad Rai) ha consegnato i curricula dei nuovi direttori di tutte le reti Rai. Le “novità” erano prevedibili, se ne parlava già da giorni, ma è stata sorprendente la tempistica dell’annuncio del cambio di guardia a Rai 1: non sarà più Teresa De Santis la direttrice. Salini aveva più volte fatto intendere che avrebbe effettuato la sostituzione non appena avesse ricevuto il via libera politico, ma ha sorpreso tutti il fatto che la decisione è stata presa alla vigilia della conferenza stampa d’inaugurazione di Sanremo. E’ stata proprio Teresa De Santis ad organizzare questo ultimo Festival, scegliendo Amadeus come direttore artistico.

Gli ultimi Festival di Teresa De Santis

Ultimamente il Festival sembra essere deciso a non portare soddisfazione e serenità nella carriera della De Santis in nessun modo: l’anno scorso Claudio Baglioni e la Rai furono investiti da una valanga di polemiche dopo alcune dichiarazioni sulla questione dei migranti. Fu Teresa De Santis a “mettere la faccia” all’interno della polemica, e così le lamentale si stemperarono. Restano confusi i motivi della rimozione della De Santis da Rai 1, poiché la rete ha vissuto un’ottima stagione autunnale: dal 15 settembre ad oggi ha battuto Canale 5 per più di 100 prime serate.

Ecco chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston

La Rai ha voluto festeggiare in maniera celebrativa la 70esima edizione del Festival di Sanremo con l’arrivo sul palco di alcune punte di diamante: Carlo Conti, Piero Chiambretti e Pippo Baudo sono solo alcuni dei nomi dei grandi big che accompagneranno Amadeus durante le serate del Festival. Sicure anche le presenze di Diletta Leotta, Antonella Clerici, Rula Jebreal, Emma D’Aquino e Laura Chimenti (conduttrici del Tg1), Simona Ventura e Georgina Rodriguez (la fidanzata di Cristiano Ronaldo).

