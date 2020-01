La possibile partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo2020 ha provocato diverse polemiche: il conduttore Amadeus non ci sta

Ancora tante polemiche per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo della giornalista Rula Jebreal. L’invito, comunque, sarà confermato con interventi mirati sul tema della violenza contro le donne senza divagazioni. Così ci sarà un ulteriore incontro tra l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, e il conduttore Amadeus. “Le proposte della direzione artistica, già discusse con la direzione di Rai1, saranno oggetto, come di prassi, di un confronto con l’amministratore delegato, con il solo obiettivo di realizzare un grande Festival”, il commento dell’ad. La censura non ci sarebbe stata, ma bisognerà fare il punto sulla composizione del cast da parte di Amadeus. De Santis già l’ha convocato a fine anno e poi per il 3 gennaio per le indiscrezioni uscite già sui media.

Caso Rula Jebreal, Amadeus spiazzato

Lo stesso Amadeus è rimasto davvero incredulo durante le 48 ore visto che non pensava ci potessero essere polemiche per l’intervento di Rula Jebreal. L’idea dell’invito era quello di dare un tocco d’internazionalità con la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana, naturalizzata italiana e ora vive a New York, che è l’esempio lampante della società globale di oggi. Inoltre, vista la partecipazione di poche cantanti donne, Amadeus voleva mettere la figura della donna al centro delle serate con idee chiare e precise. Finora sono già diverse quelle che parteciperanno, come Diletta Leotta (la prima ad aver siglato il contratto), Antonella Clerici, le due giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, volti del Tg1. Poi dovrebbe esserci anche Georgina Rodr’guez, la fidanzata di Ronaldo ma manca ancora la firma. Confermati gli ospiti importanti come Benigni, Fiorello, Tiziano Ferro.