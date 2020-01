Elisabetta Gregoraci, la maglia trasparente fa vedere tutto: fan in delirio

L’ultimo post di Elisabetta Gregoraci ha mandato i fan in delirio: la conduttrice si mostra in foto con una maglietta trasparente che fa vedere tutto.

Concluso il periodo natalizio, Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua consueta attività sui social e lavorativa. La conduttrice calabrese ha sfruttato al meglio le festività per ricaricare le pile, dopo un periodo in cui la nuova conquista dell’ex compagno Flavio Briatore le aveva dato più di qualche fastidio. Dopo che sono uscite le foto dell’imprenditore in compagnia della giovanissima ed incantevole Benedetta, Elisabetta infatti aveva commentato duramente il comportamento dell’ex.

Poco prima delle vacanza di Natale, Flavio ha deciso di accantonare la relazione con la ragazza e alla vigilia si è mostrato in compagnia dell’ex compagna e del figlio. A fine anno proprio Elisabetta si è sorpresa quando l’astrologo Paolo Fox a Domenica In le ha fatto intendere che “il futuro è Flavio Briatore”. Lei non ha voluto commentare la previsione e successivamente non ci sono state novità in tal senso, ma i fan della coppia tornano a sperare in un ricongiungimento.

Elisabetta Gregoraci, la maglia trasparente fa vedere tutto

Abbandonata agli astri la previsione di un ricongiungimento con Briatore, Elisabetta ieri sera ha deciso di dare una calda buonanotte ai suoi fan. Nell’ultimo post, la conduttrice si è mostrata con una maglia trasparente che lascia intravedere le sue grazie ed ha scritto: “Ogni grande sogno comincia con un sognatore…notte, fare sogni belli”. L’invito è stato commentato con grande sollecitudine dai suoi fan, che hanno continuato a commentare l’augurio anche questa mattina, sottolineando come ogni suo post sia la giusta spinta per cominciare una giornata di fatica.