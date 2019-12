Domenica In, la sorpresa per Elisabetta Gregoraci: “Il futuro è Briatore”

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In Elisabetta Gregoraci ha ascoltato attentamente le previsioni di Paolo Fox. Con Flavio Briatore convitato di pietra.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In per l’anno 2019 c’è stata anche Elisabetta Gregoraci, arrivata in studio direttamente da Dubai, dove ha passato le vacanze con il figlio. La bella ex di Flavio Briatore ha ricevuto le previsioni per il futuro da parte del noto astrologo Paolo Fox. E a quanto pare bolle qualcosa di importante nella sfera sentimentale…

La previsione ad hoc per Elisabetta Gregoraci

Secondo la “diagnosi” di Paolo Fox, l’Acquario negli ultimi due mesi si è molto affaticato per via della consapevolezza che bisogna cambiare vita e regolarsi, rivedendo anche i rapporti di coppia: se c’è stata una separazione occorre ricucire e recuperare quanto si è perso. Va da sé che il pensiero è subito andato al’amore che fu tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Anche perché le ultimissime dal fronte del gossip dicono che i due ex si starebbero lentamente riavvicinando. Il famoso imprenditore avrebbe da poco lasciato Benedetta Bosi e sembrerebbe essere sempre più vicino alla vecchia fiamma, con cui è stato sposato per ben dieci anni e dalla quale ha anche ha avuto un figlio, Nathan Falco.

Si dice che Elisabetta e Flavio abbiano sempre mantenuto rapporti civili per il benessere del figlio, ma di recente il loro legame sarebbe diventato sempre più stretto e complice, nonostante qualche piccolo screzio che Briatore ha subito provveduto ad appianare. Non a caso i due hanno passato il Natale insieme, senza mai nascondere che tra loro c’è un grande affetto.

“Per voi Acquario il migliore amore è la più grande amicizia”, conferma Fox. La Gregoraci, dal canto suo, non ha voluto commentare la previsione del’astrologo. Ma tutto lascia intendere che voglia continuare a tenere a debita distanza Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato che invece sarebbe intenzionato a tornare con lei. Possibile che siano solo coincidenze?

