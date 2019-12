Elisabetta Gregoraci: l’abito è cortissimo, impossibile guardare altrove

Elisabetta Gregoraci stende i propri follower con una abito da sera che mette in mostra le sue gambe perfette. Su Instagram piovono commenti di adulazione.

Recentemente Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare di sé soprattutto per i commenti sull’ultimo flirt di Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, si è fatto immortalare in compagnia della bella e giovanissima Benedetta Bosi, con la quale si scambia di 40 anni e oltre. Proprio l’enorme differenza di età tra i due ha fatto tanto discutere nelle scorse settimane ed ha indispettito l’ex compagna.

Tra Elisabetta e Flavio, però, pare sia tornato il sereno giusto in tempo per la cena di Natale. I due, infatti, hanno passato la vigilia insieme al figlio Nathan. Proprio in occasione del Santo Natale è stata condivisa l’indiscrezione sulla conclusione della relazione tra Benedetta e Flavio.

Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con un abito cortissimo

😘 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 29 Dic 2019 alle ore 12:30 PST

Nelle scorse ore Elisabetta è tornata a far parlare di sé, questa volta però per uno scatto pubblicato su che ha catturato l’attenzione di molti. La bella conduttrice calabrese si è mostrata in abito da sera color oro che s’interrompe poco sotto il posteriore. Nello scatto la si vede seduta su una sedia a dondolo con le chilometriche gambe in bella vista. Proprio quelle gambe mandano in visibilio i fan che non si fanno pregare per farlo notare. Uno di loro scrive: “Io non so cosa dire. Le tue gambe dovrebbero essere patrimonio dell’Unesco. Sei una dea, impazzisco per te”. Un altro condivide la candidatura come patrimonio dell’umanità e scrive: “Eli le tue gambe sono patrimonio dell’Unesco”. Un terzo aggiunge: “Senza cosce”.