Il calendario con tutte le festività e i ponti del 2020: quando prendere le ferie

Dopo la fine delle vacanze di Natale inizia il lungo inverno che sembra senza feste e senza riposi. E allora si spulcia il calendario dell’anno venturo alla ricerca di ponti e festività così da rendere più sopportabili i mesi che ci separano dall’estate. D’altronde staccare ogni tanto la spina, farsi qualche piccolo viaggio, anche solo un weekend, è secondo gli psicologi indispensabile per vivere meglio. Il 2020 non sarà un anno troppo generoso – molte feste cadranno di sabato e domenica – ma sapendo piazzare bene le ferie ci aspettano comunque lunghe vacanze. Addirittura con soli 8 giorni di ferie nel 2020 si potrà fare un intero mese di vacanze.

La tradizione dei ponti è tutta italiana, in Gran Bretagna ad esempio le feste nazionali che cadono in mezzo alla settimana vengono spostate al lunedì. Ma ciò non significa che siamo degli scansafatiche: anzi guardando le ore lavorative siamo fra i più operativi fra gli Europei.

Ponti e festività 2020: quando si va in vacanza

Calendario 2020 alla mano è tempo di guardare quando saranno i giorni di festa e come si potranno organizzare i ponti per riuscire ad avere qualche giorno di vacanza. Dopo le vacanze di Natale bisognerà tenere duro per mesi: fino a Pasqua, che quest’anno è alta, non ci sono pause. Qualche soddisfazione ce la potremmo togliere con i primi weekend primaverili del Primo Maggio e della Festa della Repubblica. Poi dopo l’estate sarà impossibile non partire nel mese di dicembre 2020 con numerosi giorni di vacanza.

Per gli studenti c’è da guardare invece il calendario scolastico regionale. Ogni regione infatti organizza in autonomia il proprio anno scolastico concedendo vacanze anche al di fuori delle feste nazionali, come ad esempio per Carnevale.

E non sottovalutate l’importanza dei ponti: gli esperti sottolineano come piccole pause brevi, ma frequenti sono meglio di un’unica pausa lunga. Partite quindi per citybreak in Europa, passeggiate in montagna o al mare secondo la stagione, gite culturali anche con i ragazzi. Sapendo in anticipo quando andare potrete giù prenotare il vostro volo e il risparmio è quindi garantito.

Feste Nazionali in Italia 2020

1 gennaio 2020 Capodanno: mercoledì

6 gennaio 2020 Epifania: lunedì

12 Aprile 2020 Pasqua: domenica

13 Aprile 2020 Pasquetta: lunedì

25 Aprile 2020 Festa della Liberazione: sabato

1 maggio 2020 Festa dei Lavoratori: venerdì

2 giugno 2020 Festa della Repubblica: martedì

29 giugno 2020 Festa dei SS Pietro e Paolo (a Roma): lunedì

15 agosto 2020 Ferragosto: sabato

1 novembre 2020 Festa di Ognissanti: domenica

7 dicembre 2020 Festa di S. Ambrogio (Milano): lunedì

8 dicembre 2020 Festa dell’Immacolata: martedì

25 dicembre 2020 Natale: Venerdì

26 dicembre 2020 Santo Stefano: sabato

Ponti 2020: quando prendere le ferie

Calendario alla mano è tempo di organizzarsi e decidere quando prendere le ferie in maniera da avere più giorni di vacanza possibile. Se si è strategici si è contato che con appena 8 giorni di ferie si riesce a fare un mese di vacanza. Ma quando prendere le ferie?

Iniziate il 2020 riposandovi: con il 1 gennaio di festa di mercoledì e la Befana di lunedì con appena due giorni di ferie, ovvero il 2 e il 3 gennaio, avete un’intera settimana di vacanza.

Il primo lunedì del nuovo anno sarà di festa, per l’appunto è la Befana, ma dopo di questo tocca stringere i denti fino ad Aprile. Pasqua cade il 12 aprile, ovviamente di domenica e regala il suo solito weekend. Niente da fare con la festa di Liberazione, il 25 aprile, che cade di domenica.

Andrà meglio il 1 Maggio che cade di venerdì: weekend lungo quindi garantito senza nemmeno chiedere le ferie. Per la Festa della Repubblica che cade di martedì con un giorno di ferie, ossia lunedì 1 giugno, si fanno 4 giorni di vacanza. Weekend lungo per i romani: il 29 giugno festa dei patroni cade di lunedì.

L’estate non fa sconti: Ferragosto cade di sabato. Arriviamo così all’autunno e anche qui non abbiamo regali: il 1 novembre 2020 è domenica. Dicembre invece sarà molto più generoso: l’Immacolata è di martedì – un giorno di ferie e 4 di vacanza. Feste di Natale 2020 più lunghe: il 27 giorno in cui solitamente si torna a lavoro cadrà di domenica.