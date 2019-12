Flavio Briatore dice addio a Benedetta e passa il Natale con la Gregoraci

Flavio Briatore ha passato la notte di Natale con il figlio e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. La giovanissima Benedetta? Lasciata via sms.

Il mese scorso le notizie sulla vita sentimentale di Flavio Briatore hanno fatto discutere non poco. Alcuni paparazzi, infatti, lo hanno fotografato in compagnia della giovanissima e bella Benedetta, una ragazza bionda di appena 20 anni. Le foto hanno suscitato scalpore per la grandissima differenza d’età tra i due e la stessa Elisabetta Gregoraci, ex storica dell’imprenditore, ha commentato con durezza la scelta.

Dopo il clamore dei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione delle foto, nessuno ha più saputo come fosse proseguita la relazione tra i due. Questo almeno fino alla notte di Natale, quando Briatore stesso ha pubblicato una foto della cena in compagnia del figlio e dell’ex compagna. Il fatto che Flavio abbia passato la sera di Natale con la Gregoraci non significa che i due siano pronti a ricostruire un rapporto, ma una cosa pare certa: ha lasciato la giovane fiamma.

Flavio Briatore ha lasciato Benedetta Bosi

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi‘ sul quale si legge che Briatore avrebbe deciso di tornare single e che la scelta è stata presa d’improvviso: “Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”. Insomma per l’imprenditore Benedetta è stata solo un breve flirt, l’ennesimo, ma nulla di così serio. I motivi della rottura non sono stati anticipati dal settimanale di gossip, ma è facile pensare che la differenza di età abbia influito.