Biglietti aerei gratis per il Giappone, l’iniziativa da prendere al volo. Tutto quello che bisogna sapere.

Ben 50 mila biglietti aerei gratis per il Giappone. Non è uno scherzo ma una vera e propria offerta lanciata dalla compagnia Japan Airlines per promuovere le località meno conosciute del Giappone. I biglietti gratis non saranno infatti per destinazioni come Tokyo, ma per località poco note e poco frequentate. L’obiettivo è di portare turisti in queste località nell’estate del 2020, quella in cui si terranno le Olimpiadi estive nella capitale (dal 24 luglio al 9 agosto).

In questo modo si vogliono anche distribuire meglio i visitatori sul territorio giapponese e non è detto che visitare luoghi meno conosciuti non possa riservare piacevoli sorprese e portare alla scoperta del Giappone più autentico.

Leggi anche –> Giappone nascosto: un arcipelago sorprendente

Biglietti aerei gratis per il Giappone

Attenzione al sito web della Japan Airlines, prossimamente verranno messi in palio dalla compagnia aerea giapponese ben 50 mila biglietti aerei gratis per il Paese del Sol Levante. L’iniziativa riguarda i viaggi per la prossima estate, quella delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I biglietti aerei in offerta però non saranno per Tokyo ma per località poco conosciute che i destinatari non potranno scegliere. Il concorso è aperto a tutti i cittadini stranieri, con lo slogan “Scopri la bellezza di una nuova parte del Giappone e il suo ricco patrimonio culturale”.

Si potrà fare domanda anche per gruppi fino a 4 persone. Il periodo di viaggio per il quale i biglietti sono messi in palio va dal 1° luglio al 30 settembre 2020.

Chi si candida al concorso per vincere uno dei 50 mila biglietti gratis per il Giappone deve indicare la data in cui desidera partire e la città di partenza. La Japan Airlines mostrerà al candidato quattro possibili destinazioni e se queste verranno accettate, dopo tre giorni saranno comunicati al candidato i risultati e l’eventuale meta finale. I voli comunque atterrano e decollano dagli aeroporti di Tokyo, Haneda, e Osaka, Itami / Kansai.

Attenzione, però: per partecipare al concorso occorre essere iscritti al sistema Mileage Bank di Japan Airlines, che prevede la sottoscrizione di almeno una carta ricaricabile. Questa condizione potrebbe limitare la partecipazione al concorso. Esistono tuttavia anche carte senza costi annuali.

Insomma, se siete veramente interessati a visitare il Giappone la prossima estate e non vi importa la meta di viaggio, potete fare un piccolo sforzo e acquistare una carta ricaricabile. Le iscrizioni al concorso si apriranno a fine febbraio 2020.

Per ulteriori informazioni: www.jal.co.jp/en/jmb/japan-promotion

Altre informazioni per un viaggio in Giappone: