Offerta voli di Ryanair per l’estate 2020: biglietti a 21.99 euro

Il regalo migliore che potete farvi nel 2020 è viaggiare di più. E per aiutarvi nell’intento Ryanair vi viene incontro con delle incredibili offerte. La compagnia low cost irlandese ha lanciato per fine anno la promozione con biglietti a partire da 5 euro per viaggiare a gennaio 2020. Ma non si è fermata qui. Ha pensato anche alla prossima estate, la stagione delle vacanze e la stagione più cara per i viaggi. Ma non se si prenota ora, per tempo. Infatti grazie all’offerta di Ryanair per l’estate 2020 acquistando adesso potrete volare in Europa e in Italia a partire da 21.99 euro.

Finite le vacanze di Natale si guarda al calendario in cerca di pause e feste (qui il calendario dei ponti 2020) in attesa dell’estate. Ebbene grazie a Ryanair l’estate 2020 può essere davvero low cost. Se gennaio – il mese per cui sono valide le strepitose offerte a 5 euro – è un mese di bassa stagione, l’estate è altissima stagione e si sa quanto sia difficile trovare biglietti a basso costo. Con questa offerta di Ryanair potrete andare da Milano a Ibiza in pieno luglio spendendo appena 40 euro andata e ritorno!

Infatti prenotando per tempo non solo avrete viaggi di andata a basso costo, ma anche di ritorno – solitamente più caro. Ovviamente un po’ di flessibilità se volete risparmiare è necessaria, ad esempio meglio evitare di partire durante il weekend. Ma considerando che il piano ferie dovete verosimilmente ancora chiederlo potete costruire prima della fine del 2019 la vostra vacanza estiva 2020 a prezzo low cost.

Dovete però affrettarvi perché è un’offerta ad esaurimento posti disponibili. L’offerta di Ryanair mette in vendita tantissimi biglietti a partire da 21.99 euro – ma ci sono anche biglietti a meno – per viaggiare fra maggio e settembre 2020. Si parte dagli aeroporti italiani alla volta di tantissime destinazioni in Europa e in Italia. Città d’arte, capitali e anche località di mare fra cui spiccano le isole greche, da Rodi a Creta, a quelle spagnole, da Ibiza a Formentera.

Dove andare con l’offerta di Ryanair: costi e destinazioni

Dai numerosi aeroporti italiani serviti da Ryanair si raggiungono tantissime destinazioni in Europa e in Italia. Bergamo Orio al Serio, Roma Ciampino e poi Malpensa e Fiumicino sono gli scali con più destinazioni di Ryanair. Ma ci sono molte mete raggiungibili anche da scali minori come quello di Venezia, Torino, Napoli, Bologna.

Da Bergamo Orio al Serio si vola con appena 15.30 a Vienna, con 16.99 si va a Londra e se volete il mare c’è Malta a 20.55, Alicante in Spagna con le sue tipiche casette colorate a 21.30, stesso prezzo per la travolgente Ibiza e la grande Palma di Maiorca nelle Baleari; e sempre 21.30 costa andare nella bellissima Porto o a Salonicco in Grecia.

Da Roma Ciampino si va per meno di 22 euro a Londra, a Madrid, a Salonicco e si va sulle spiagge dei Paesi Baschi in Spagna a Santander oppure per 22.80 potete andare ad Atene visitare questa splendida città e poi muovervi verso le isole dal porto del Pireo. E se cercate una vacanza fuori dall’Europa con appena 24.99 euro potete andare a Rabat in Marocco: visitare questa splendida città, vedere il deserto e magari trascorrere qualche giorno sulle spiagge marocchine. Da Roma Fiumicino invece a meno di 22 euro potete andare a Malta, ad Alicante e a Barcellona. Ma anche a Brindisi e a Catania.

Da Venezia c’è Parigi ad appena 18.30 euro, Catania e Lamezia a 20.89, Malta, Ibiza e Manchester a meno di 22 euro.

Da Bologna si va a Marsiglia per 15 euro, a Parigi e Londra Luton e Stansted per meno di 19 euro, a Berlino e a Malta per 20.55 e se si ha voglia di mare a meno di 22 euro: Alicante, Santander e Palma di Maiorca in Spagna; Trapani e Lamezia in Italia.

Ricordatevi le strette regole sul bagaglio a mano di Ryanair. Le tariffe espresse sono quelle della tariffa standard, ossia con bagaglio leggero, la borsetta per intenderci. Se volete portare con voi un trolley dovete pagare per il priority che costa circa 10 euro in più.