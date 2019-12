Albano e Romina Genitore 1 e Genitore 2: imbarazzante richiesta sui social

Romina Carrisi accetta sfide imbarazzanti per raggiungere i 100k seguaci, tra le richieste c’è anche il duetto con il padre cantando la hit dell’inverno.

Tutto ciò che gravita attorno alla famiglia Carrisi ed in particolare sulla coppia d’oro Al Bano e Romina fa inevitabilmente notizia. Il duo canoro più amato dagli italiani è pronto a tornare in radio con un nuovo singolo e di recente è uscita un’intervista in cui il cantante di Cellino San Marco si apre a 360°. In questa è tornato a parlare dopo diverso tempo della scomparsa della figlia negli Stati Uniti, un dolore profondo che lo ha segnato a vita e per il quale ha anche cominciato a bere.

Questo non è stato un periodo felice per l’artista pugliese, a Novembre ricorreva l’anniversario di nascita della sua Ylenia, mentre qualche settimana fa è scomparsa mamma Jolanda. Una scomparsa quest’ultima, che ha trafitto il cuore di tutta la famiglia Carrisi. Bellissimi i messaggi di commiato, in particolar modo quelli di Yari e Romina Power.

Romina Carrisi, la richiesta imbarazzante: Genitore 1 Genitore 2 in coppia con papà Al Bano

Ultima ad affacciarsi al mondo dello spettacolo come cantante è stata la giovanissima Romina Carrisi. La figlia di Al Bano ha una voce notevole ed in questo ultimo periodo ha anche riscontrato un discreto successo sui social, giungendo in poco tempo fino ai 90k follower. Decisa a puntare a quota 100 (non per la pensione, sarebbe troppo presto), Romina ha sfidato i suoi follower a proporle sfide imbarazzanti per ottenere follow. Tra quelle che hanno colpito di più la ragazza c’è la richiesta di interpretare ‘Genitore 1 Genitore 2‘, il remix del discorso di Giorgia Meloni che è diventato in questi mesi il fenomeno numero 1 sui social.