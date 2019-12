Ylenia Carrisi morte | Al Bano | “Mi sono ubriacato per lei”

Al Bano Ylenia Carrisi morte. Il cantante nella sua autobiografia svela un retroscena controverso riguardo alla figlia scomparsa. Lo riporta ‘Libero’.

Per Ylenia Carrisi la morte sembra ormai essere il destino più probabile. La primogenita di Al Bano e Romina scomparve nel nulla il 31 dicembre del 1993, a 24 anni di età. L’ultimo suo avvistamento risale in una camera di un hotel a New Orleans, negli Stati Uniti. Con lei c’era Ylenia Carrisi, nuova rivelazione del fratello Yari sulla sua scomparsail controverso musicista Aleksander Masekela, attualmente vivo e con un passato fatto di episodi che spesso hanno travalicato il rispetto della legge. Dopo oltre due decenni e mezzo la verità resta ancora nascosta e non si può fare altro che procedere spinti dalla rassegnazione. Al Bano per primo è convinto della morte di Ylenia Carrisi, e ne parla nella sua autobiografia, come fa sapere il quotidiano ‘Libero’.

Ylenia Carrisi morte, Al Bano: “Parlare di lei mi ha spinto a dover bere”

Queste le sue parole: “Per anni ho nutrito la speranza di poterla riabbracciare. Oggi però so che se n’è andata tra le acque di quel fiume. Prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia, ho bevuto fino a stordirmi. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato alla stesura e ho dettato senza neppure rileggerlo”. Le riporta sempre il quotidiano ‘Libero’. Ma sul destino della ragazza non c’è solo chi si dice convinto di una sua tragica fine. Alcuni infatti sostengono che la sparizione della giovane fosse avvenuta per precisa volontà di quest’ultima. Perché non avrebbe sopportato la pressione che il cognome della sua famiglia comportava, o per altri motivi.

Il mistero del corpo

Proprio Al Bano ha fatto capire come Ylenia avesse anche potuto avere dei problemi di droga. Sulla sua sparizione si è detto di tutto, e viene ritenuta attendibile la testimonianza di un guardiano notturno, tale Albert Cordova, morto nel 2006. Questi affermò di avere visto una giovane molto simile ad Ylenia tuffarsi nelle acque del fiume Mississippi. Ma da lì non è mai stato ripescato alcun corpo di donna.

