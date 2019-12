Tutte le informazioni utili su come arrivare alla spiaggia di Vignanotica, il piccolo paradiso del Gargano.

Se ti trovi in Puglia e vuoi trascorrere qui una giornata, in questo articolo troverai tutte le informazioni, incluso come arrivare alla spiaggia di Vignanotica.

Il Gargano, come tutta la Puglia, è dominato da una spiaggia più bella dell’altra ma oggi ci dedichiamo a quella che è forse la più suggestiva di tutte: la spiaggia di Vignanotica.

Ci troviamo, come ti dicevo, nel Gargano, lo sperone d’Italia, uno degli angoli più belli e poetici della Puglia.

Panorami che lasciano senza respiro, scogliere bianche a strapiombo sul mare, baie di acqua cristallina, natura incontaminata e piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Leggi anche: Spiagge più belle della Puglia e Spiagge segrete della Puglia

La spiaggia di Vignanotica: dove si trova e cosa vedere

La magica spiaggia di Vignanotica si trova nel comune di Mattinata, lungo la Strada Provinciale 53 che collega questo paesino alla rinomata Vieste.

Alti faraglioni bianchi che si buttano a picco nelle mille sfumature di blu del mare e grotte naturali dove rilassarsi per proteggersi dal sole. Un mix di ghiaia e ciottoli e mare limpidissimo.

Una delle caratteristiche più particolari di questo mare è che è sempre limpido, anche quando è mosso o tira molto vento.

Questo grazie ai suoi fondali trasparenti che sfumano dal turchese all’azzurro.

Ricordati però che l’acqua diventa profonda dopo pochi metri per cui se hai dei bimbi piccoli, procurati braccioli e ciambelle!

La spiaggia di Vignanotica è un vero paradiso e fatta eccezione per il mese di agosto, è poco frequentata e per questo motivo molto tranquilla.

La bellissima Vignanotica è lunga poco meno di 1 km e offre sia la possibilità di starsene sulla spiaggia libera che nel lido a pagamento, con ombrelloni, sdraio e bar. Il resto della spiaggia è libera e, tra un bagno e l’altro, puoi proteggerti dal sole nelle numerose piccole grotte naturali al di sotto delle falesie!

Si tratta di un luogo molto romantico, perfetto soprattutto nei mesi di bassa stagione quando potrai godere di tutta la sua atmosfera suggestiva.

Durante l’alta stagione ci sono molti turisti che arrivano in tarda mattinata con i tour in barca per vedere le grotte per cui ti consiglio di arrivare presto la mattina così da poterti godere il paesaggio senza la folla.

Come arrivare nella spiaggia di Vignanotica

Essendo ben segnalata, non è difficile da raggiungere.

La spiaggia di Vignanotica si trova a metà strada tra il paesino di Mattinata e Vieste (dista da quest’ultima circa 20km) e vi si accede tramite un sentiero chiamato “Il sentiero dell’amore”, da imboccare dalla Provinciale 53.

Puoi lasciare la macchina in uno dei due parcheggi a pagamento.

Il primo costa circa € 10,00 e offre il servizio navetta, l’altro costa € 8,00 e da lì puoi raggiungere la spiaggia con circa cinque minuti di camminata.

Il sentiero è molto semplice ed è praticabile anche per i più piccoli.

Piccolo consiglio: trattieniti fino al tramonto per goderti lo spettacolo!

Per ulteriori info su Vignanotica puoi consultare il Portale Ufficiale del Turismo della Regione Puglia