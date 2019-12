Una telecamera di sicurezza ha ripreso gli istanti prima dell’omicidio di Luca Sacchi, con Giovanni Princi in compagnia di due ragazzi.

Giovanni Princi in compagnia di due ragazzi, presumibilmente Valerio Rispoli e Simone Piromalli. Sono loro i protagonisti del filmato ripreso da una telecamera di sicurezza che documenta gli istanti immediatamente precedenti l’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto a Roma il 23 ottobre scorso. E conferma quanto riferito da Marino Munoz agli inquirenti nella sua ricostruzione sulla sera del delitto.

Le immagini in questione mostrano Princi, amico della vittima, indagato per la trattativa sulla droga, in compagnia dei due ragazzi di cui sopra, gli emissari mandati da Valerio Del Grosso per verificare l’effettiva presenza del denaro per concludere l’affare. Pur ammettendo di non aver mai conosciuto quelle due persone, Munoz al pm ha confermato la loro presenza. Tutto torna, dunque, o quasi.

Un altro tassello nella ricostruzione della verità sulla morte di Luca Sacchi

Le immagini dei tre ragazzi sono state riprese da una telecamera di sicurezza alle ore 22:50 circa. Princi e Rispoli si trovano in via Mommsen, davanti a un negozio di tatuaggi, e parlano tra loro e al cellulare. Princi sta appoggiato a una macchina, mentre Rispoli beve una birra di fronte a lui. Poco dopo Piromalli li raggiunge e si unisce ai due per qualche momento, prima di allontanarsi nuovamente.

Poi, probabilmente subito dopo aver sentito quel maledetto sparo, i due ragazzi si mettono a correre verso l’altro lato della strada, raggiungendo un piccolo gruppo di persone vicino a un’altra macchina. Il resto, purtroppo, è cronaca.

