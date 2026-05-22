Dalla Sardegna alla Corsica: perché sempre più viaggiatori scelgono il traghetto per esplorare le due isole

Se è vero che molti vacanzieri apprezzano le vacanze caratterizzate dal relax più totale, molti altri amano le esperienze molto attive, che combinano più destinazioni in un unico viaggio. Tra gli esempi più interessanti c’è sicuramente quello di Sardegna e Corsica, separate da pochi chilometri di mare (circa 11 nel punto più stretto delle Bocche di Bonifacio), ma capaci di offrire paesaggi, tradizioni ed esperienze molto diverse tra loro.

Tra la Gallura e la Corsica del Sud, i viaggiatori possono alternare esperienze outdoor, giornate di mare, piccoli borghi da esplorare e itinerari panoramici immersi nel paesaggio mediterraneo.

Grazie alla breve distanza tra le due isole, i collegamenti in traghetto permettono di organizzare il viaggio con grande flessibilità.

Una traversata breve per vivere due destinazioni diverse

Uno degli aspetti più apprezzati da chi organizza un itinerario tra Sardegna e Corsica è la rapidità del collegamento marittimo tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. In poco meno di un’ora, infatti, è possibile passare dalle spiagge e dai paesaggi granitici del nord della Sardegna alle falesie bianche e all’atmosfera della Corsica meridionale.

Per molti viaggiatori questa soluzione consente di trasformare una semplice vacanza balneare in un’esperienza più varia, aggiungendo tappe culturali, gastronomiche e naturalistiche. Non mancano inoltre le possibilità per chi desidera organizzare escursioni giornaliere o mini tour on the road tra le due isole.

Per pianificare il viaggio e verificare orari e traversate è possibile consultare il servizio di traghetto Santa Teresa Bonifacio proposto da Ichnusa Lines, realtà nata nel 2021.

Vacanze attive tra trekking, e-bike e itinerari panoramici

L’area tra Gallura e la Corsica del Sud è particolarmente adatta a chi cerca una vacanza dinamica a contatto con la natura. I viaggiatori che amano le vacanze attive possono alternare escursioni a piedi lungo la costa, itinerari in e-bike e percorsi in scooter o moto che permettono di esplorare il territorio con grande libertà.

Nei dintorni di Bonifacio, per esempio, non mancano le possibilità di trekking panoramico: dai sentieri che conducono verso Capo Pertusato, con viste spettacolari sulle scogliere calcaree, fino ai percorsi immersi nella macchia mediterranea che si aprono verso le calette più appartate. Anche l’arcipelago di Lavezzi è una meta molto apprezzata per escursioni giornaliere tra mare cristallino e paesaggi incontaminati (ma si tenga conto che non sono disponibili servizi e quindi è fondamentale attrezzarsi in autonomia).

Per chi preferisce muoversi su due ruote, la combinazione tra strade panoramiche e piccoli centri costieri rende l’area ideale anche per itinerari in e-bike o scooter, con tappe tra spiagge, punti panoramici e villaggi dell’entroterra.

Una soluzione interessante anche per famiglie e viaggiatori senior

I collegamenti marittimi brevi rappresentano una soluzione interessante anche per famiglie con bambini e viaggiatori senior, che spesso preferiscono modalità di viaggio più flessibili rispetto agli spostamenti aerei.

La possibilità di viaggiare con auto al seguito permette infatti di organizzare la vacanza in modo più libero, evitando limiti particolari per bagagli e attrezzature da spiaggia e facilitando gli spostamenti una volta arrivati a destinazione. In quest’ottica, sono previsti da Ichnusa Lines anche piccoli servizi aggiuntivi pensati per la spiaggia, utili a rendere ancora più semplice la gestione delle giornate al mare.

Il fascino delle Bocche di Bonifacio tra mare e paesaggi mediterranei

Le Bocche di Bonifacio sono senza ombra di dubbio uno dei tratti di mare più suggestivi del Mar Mediterraneo, caratterizzato da acque limpide, scogliere spettacolari e panorami che cambiano continuamente durante la traversata.

Un elemento che contribuisce a rendere il viaggio parte integrante della vacanza, soprattutto per chi desidera scoprire il territorio con tempi meno frenetici e vivere il trasferimento non solo come uno spostamento, ma come una vera esperienza di viaggio.