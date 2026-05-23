Le Isole Sanguinarie: Un Viaggio tra Granito Rosso, Vento Salmastro e Storie di Quarantena

Quattro isole scure davanti ad Ajaccio cambiano colore al tramonto, quando il granito rosso sembra prendere fuoco e il maestrale fischia tra i sentieri. Sono le Isole Sanguinarie, dove la bellezza si mescola a storie di quarantena e a un mare trasparente dal riflesso ramato.

Arrivi alla Punta della Parata, 12 chilometri da Ajaccio. Il vento ti sposta, l’odore d’elicriso sale dalla macchia. Le Isole Sanguinarie stanno poco oltre, a un miglio scarso dalla costa. Sembrano vicine, eppure già altrove. Il mare, qui, è una lastra tesa: nei giorni buoni è vetro; quando gira il Maestrale, si fa acciaio.

Le chiamano “sanguinarie” per il colore che accendono al crepuscolo. È l’ipotesi più condivisa: rocce scure, magmatiche, venate di porfido, che al sole basso diventano rame, poi cremisi. Qualcuno parla di corsari e sangue versato. Affascina, ma non ci sono prove solide: restano leggende, e come tutte le leggende funzionano se le ascolti al buio, con il mare che batte.

Sull’arcipelago si sbarca soprattutto sull’isola maggiore, Mezzu Mare. L’accesso è regolato, specie in primavera, quando nidificano specie protette come il gabbiano corso e il cormorano dal ciuffo. Il sito è tutelato come area Natura 2000, e si vede: piante pioniere aggrappate alle spaccature, finocchio di mare, piccole chiazze di timo selvatico, il volo basso dei marangoni che taglia la schiuma.

Quando il granito arrossisce

Il pomeriggio, la luce fa il lavoro grosso. Cammini tra massi caldi, scabri al tatto, dalle forme quasi scultoree. Il granito rosso trattiene il sole, rilascia odori minerali. L’acqua cambia tono ogni pochi minuti: turchese vicino agli scogli, cobalto fuori, una lama arancione quando il cielo vira. Se ami i numeri: siamo all’imboccatura del Golfo di Ajaccio, su quattro isole principali disposte a ventaglio; la più grande ospita un faro ottocentesco, oggi automatizzato, che la notte resta un respiro regolare nel buio.

I sentieri sono brevi e diretti. Niente salite impegnative, solo passaggi esposti al vento. Il Maestrale qui è un personaggio: asciuga le rocce, fa vibrare gli arbusti, porta con sé una salsedine sottile che resta sulle labbra. Portati scarpe chiuse, acqua, una giacca leggera anche d’estate. E quelli che scendono dal battello solo per il selfie al tramonto, prima o poi spengono il telefono: c’è troppo da guardare per interporre uno schermo.

Storie di quarantena e di frontiera sanitaria

La parte che non si vede subito è la più umana. Nell’Ottocento, in epoca di epidemie mediterranee, l’arcipelago e la costa di fronte furono coinvolti in pratiche di quarantena: controlli, soste forzate, merci e uomini tenuti a distanza prima dell’attracco. Documenti d’epoca lo raccontano con freddezza amministrativa. Sull’isola maggiore restano strutture militari e del faro; eventuali edifici di lazzaretto non sono oggi visitabili e non tutti i dettagli sono confermati. Ma l’idea di frontiera sanitaria, qui, è palpabile: mare come cuscinetto, isolamento come cura, luce come promessa.

È un contrasto che colpisce. La natura invita, la storia frena. Ti siedi su una lastra di roccia, il vento in faccia, e pensi a chi ha atteso un segnale per rivedere la terraferma. Le Isole Sanguinarie ti costringono a un piccolo rito: rallentare, accettare le distanze, immaginare confini mobili.

Quando il faro si accende e la costa di Corsica diventa una fila di luci, il paesaggio si fa domanda: cos’è, per te, un approdo sicuro — una baia riparata o il tempo di aspettarla?