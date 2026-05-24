Rivoluzione Balneabile: Per la Prima Volta si può Nuotare nel Tamigi, Londra segue l’esempio di Parigi

Una città che si riappropria del suo fiume. Il giorno in cui togli le scarpe, appoggi l’asciugamano sul muretto e scendi i gradini verso l’acqua. Londra, finalmente, ci arriva: il Tamigi smette di essere solo sfondo e torna a essere luogo. Un gesto quotidiano, un tuffo pulito, una promessa che fino a ieri sembrava romanticismo: oggi è cronaca.

Non è solo una notizia. È un cambio di sguardo. Parliamo di Londra che osserva Parigi e la sua Senna, ripulita in vista delle gare olimpiche. La capitale francese ha mostrato che un grande fiume urbano può tornare a vivere. L’idea si è accesa anche qui: rendere di nuovo balneabile un tratto del Tamigi. Per anni abbiamo detto “magari, un giorno”. Oggi quel giorno prende forma. Lentamente. Con regole. Con numeri.

Questa svolta nasce da lavori invisibili ma decisivi. La nuova super-fognatura Tideway corre sotto la città per circa 25 km. Intercetta gli scarichi di pioggia che prima finivano in acqua. Quando sarà pienamente operativa, promette di catturare oltre il 90% degli sversamenti più sporchi. È un cambiamento strutturale. Significa meno batteri, meno odori, più fiducia. In parallelo, le autorità testano la qualità dell’acqua con campioni regolari. Cercano due indicatori chiave: E. coli ed enterococchi intestinali. Se restano sotto soglia, si può aprire. Se i valori salgono dopo un temporale, si chiude. Semplice. Trasparente.

La verità è che abbiamo desiderato questo momento senza dirlo troppo forte. Chi correva sul lungofiume. Chi beveva una pinta a Richmond al tramonto. Chi guardava i canottieri come se fossero i soli a poter “toccare” il fiume. A un certo punto capisci che una città non è matura quando costruisce grattacieli, ma quando permette alle persone di sedersi sull’acqua senza paura.

Perché adesso: numeri e lavori

Il modello è chiaro. Parigi ha investito miliardi, ha varato nuovi collettori e ha impostato un calendario di gare solo dopo mesi di monitoraggi. Londra segue la stessa rotta. La spinta arriva anche da una nuova cultura del nuoto in acque libere. Più attenzione alla sicurezza, più informazioni in tempo reale, più consapevolezza delle maree. Chi entra in acqua sa che non è una piscina. Rispetta correnti, boe, indicazioni dei bagnini. La regola d’oro resta valida: niente bagni nelle 24-48 ore dopo piogge intense.

Dove si entra in acqua e come funziona

Il primo segmento aperto è definito come “zona pilota” e prevede finestre orarie, sorveglianza e boe che delimitano il corridoio di nuoto. I dettagli logistici (accessi, larghezza del corridoio, orari) vengono pubblicati in anticipo e possono cambiare in base ai rilievi settimanali. Al momento della stesura, le autorità non hanno reso pubblico un perimetro definitivo; le ipotesi più solide riguardano l’ansa tra Richmond e Teddington Lock, dove le condizioni risultano più stabili. È essenziale consultare gli avvisi ufficiali prima di presentarsi: senza segnaletica e personale in acqua, il bagno non è consentito.

Qualche consiglio pratico, da amici: cuffia colorata ben visibile, boa galleggiante legata in vita, uscita dall’acqua pianificata prima del tuffo. Evita il fai-da-te. Leggi i cartelli. Segui i volontari. Se l’acqua è torbida o senti odore strano, rinvia. Meglio una pinta in più al pub sul fiume che un ricordo storto.

Questo non significa che tutto sia risolto. Restano giorni no, restano cantieri, resta la pazienza. Ma qualcosa è cambiato. Il Tamigi torna “nostro” senza retorica, con regole chiare e monitoraggi pubblici. E forse è proprio questa la vera rivoluzione: un gesto normale in una città che, di solito, normalissima non è. Ti ci vedi, una sera d’estate, l’acqua che mormora, i ponti che si accendono, e la sensazione, semplice, di appartenere a un luogo?