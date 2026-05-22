Sagrada Família: L’Inaugurazione della Torre di Gesù Cristo con Papa Leone XIV, un Evento Mondiale in Arrivo

Barcellona trattiene il respiro. La Sagrada Família si prepara a un giorno che promette di cambiare il suo cielo: la visita del Papa e l’inaugurazione della grande croce in sommità. Un evento atteso, che unisce rito e città, cantiere e devozione, curiosi e fedeli, sotto lo sguardo ancora vivo di Antoni Gaudí.

Nei bar dell’Eixample si parla solo di questo. Le gru che da anni disegnano il profilo della basilica sembrano fermarsi a guardare. La Sagrada non è mai stata solo un monumento. È un’opera in divenire, una promessa fatta nel 1882 e rinnovata ogni mattina con un colpo di scalpello.

Una città in attesa

Si lavora su logistica e percorsi. L’Arcidiocesi e il Comune stanno oliando il meccanismo degli accessi. La Junta Constructora chiede pazienza: i dettagli ufficiali arriveranno a ridosso della celebrazione. Un punto va chiarito con trasparenza: al momento non esiste conferma pubblica del nome del pontefice presente. L’indicazione “Papa Leone XIV” circola senza riscontri ufficiali. Fino ad annuncio formale, resta un’ipotesi. Il cuore della giornata però non cambia: l’innesto finale della croce sulla Torre di Gesù Cristo.

Fuori, Barcellona si prepara con il passo dei giorni importanti. Le parrocchie organizzano corali. I negozianti abbassano le saracinesche un’ora prima. I tassisti sanno già quali strade evitare. Un amico che vive a due isolati racconta che, la sera, il quartiere fa più silenzio del solito. Come quando aspetti una telefonata e non vuoi perderti il primo squillo.

A metà della cerimonia, il momento atteso. Con la posa della croce luminosa in cima alla Torre di Gesù Cristo, la basilica raggiungerà i 172,5 metri. Da quel punto, la Sagrada Família diventerà la basilica più alta del mondo, superando il Duomo di Ulm, che svetta a circa 161,5 metri. È un dato semplice, ma pesa come una pietra miliare in una storia lunga un secolo e mezzo.

Dettagli pratici e simboli in scena

Cosa vedrà chi sarà lì? Una coreografia sobria. Preghiera, musica, voci di bambini. La croce che si accende al crepuscolo e apre un nuovo sguardo sulla città. Dall’interno, la luce salirà lungo le navate come acqua che trova il mare. All’esterno, l’effetto sarà netto: un segno verticale che dialoga con il Mediterraneo e con le montagne sullo sfondo.

Qualche riferimento solido aiuta a mettere a fuoco. La Sagrada è un tempio espiatorio iniziato nel 1882. Gaudí ne fa il suo laboratorio di pietra fino al 1926. Oggi, alcune parti sono patrimonio UNESCO, e il cantiere punta a onorare il centenario di Gaudí nel 2026 con le tappe principali completate. Negli ultimi anni sono arrivate la stella della Torre di Maria e le sculture dei quattro Evangelisti: segni che hanno preparato la salita finale verso la sommità dedicata a Cristo.

Chi seguirà l’evento a distanza potrà affidarsi ai canali ufficiali della basilica e dell’Arcidiocesi di Barcellona per orari e dirette. Sul posto, sono probabili varchi, controlli e limiti al traffico. Meglio muoversi a piedi o in metro, portare poca roba, lasciare spazio allo sguardo.

Forse è questa la vera promessa della Sagrada Família: costringerci a rallentare. A misurare il tempo non in minuti, ma in pietre posate una sull’altra. Quando la croce si illuminerà, dove guarderemo per primi? In alto, verso il record, o dentro, dove la città tiene nascosto il suo respiro migliore?