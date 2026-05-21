Giola, la Laguna di Afrodite: Un Viaggio tra Mare e Leggende nella Scenografica Thassos

Un cammino tra pini e pietra, il rumore delle onde che risale dai dirupi, l’azzurro che si fa specchio: nella costa meridionale di Thassos, un luogo di roccia e leggenda custodisce una pozza dove il tempo sembra fare silenzio.

La chiamano Giola, ma molti la conoscono come Laguna di Afrodite. Siamo nella parte sud di Thassos, isola verde del Mare Egeo settentrionale. La costa qui è severa. Il sentiero scende secco, tra sterrato e lastre di roccia. Il profumo di timo entra nei polmoni. Il vento ripulisce i pensieri. Io ho rallentato subito. Non è un posto da attraversare di fretta.

All’inizio si vede solo il mare aperto. L’orizzonte è una riga blu. La scogliera lascia passare poco, i gommini ai piedi fanno la differenza. Poi la pietra si apre. Appare una vasca ellittica, scavata dall’erosione e alimentata dalle onde che scavalcano il bordo. Eccola: la piscina naturale che l’isola custodisce come un segreto condiviso. L’acqua ha riflessi turchesi. A occhio, il bacino misura una ventina di metri. La profondità varia con il moto ondoso. Non c’è bagnino. Qui il mare è padrone.

Molti si tuffano dalla scogliera. Alcuni saltano da basso, altri cercano il punto più alto. La roccia però scivola. Io ho scelto un ingresso semplice, da una lingua piatta. Ho toccato il fondo con cautela. Ho sentito la corrente entrare dalla finestra naturale verso il mare. È un dettaglio chiave: lo scambio continuo rende l’acqua pulita, anche in piena estate. Nelle giornate ventose il bordo si anima e gli schizzi disegnano archi di sale. Se il mare è grosso, meglio rimandare.

Le leggende fanno il resto. Dicono che qui Afrodite si specchiasse. Non abbiamo prove. È un racconto, non un dato. Eppure, guardando il nero della roccia contrastare il verde del pino e l’azzurro dell’acqua, la storia smette di essere soltanto un ricordo di scuola. Diventa un modo di stare. Più lento. Più attento.

Come arrivare e quando andare

La Giola si trova vicino ad Astris, tra Potos e Limenaria, lungo la strada costiera. Si lascia l’asfalto e si prosegue su uno sterrato di circa 1–2 km. Il cammino finale a piedi richiede 15–20 minuti in discesa. Il ritorno è in salita e sotto il sole può pesare. Porta acqua, scarpe chiuse, cappello. Non ci sono servizi in loco. Non servono biglietti d’ingresso.

I momenti migliori: mattina presto e tardo pomeriggio. La luce è morbida, il luogo respira. Al tramonto, la falesia prende un colore caldo e il bacino si fa specchio liquido. In alta stagione la calca può essere intensa. Se cerchi pace, scegli maggio, inizio giugno o settembre. Anche ottobre, se il meteo regge, regala mare ancora piacevole.

Mito, rispetto e piccole regole

Questo luogo non è un parco acquatico. È costa viva. Evita i tuffi da quote che non conosci. Controlla il fondo, entra piano, ascolta il vento. Non lasciare rifiuti. Non incidere la roccia. Se usi il drone, verifica eventuali restrizioni locali. Sono gesti semplici, ma qui contano.

C’è un momento, restando fermi sul bordo, in cui il suono del mare copre tutto. Le persone si sistemano ai lati. Il blu si spegne un istante. Poi l’onda sale, supera il margine e ricarica la vasca. Sembra un respiro. Forse è questa la vera promessa della Laguna di Afrodite: ricordarci un ritmo più umano. Tu, davanti a quel respiro, cosa scegli di chiedere al mare?