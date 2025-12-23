Sottovalutata dagli italiani, la strada più bella del mondo è nel nostro Paese: da visitare assolutamente

Ci sono viaggi che non iniziano da una meta, ma da una sensazione. Un brivido improvviso, una strada che si stringe, la luce che scompare e poi ritorna.

Pareti di roccia che incombono, silenzio rotto solo dal motore e dall’acqua che scorre invisibile. Non è un racconto di fantasia. È reale. Ed è molto più vicina di quanto immagini.

In Italia esistono luoghi che sfuggono alle classifiche più inflazionate. Non hanno bisogno di piazze celebri o monumenti affollati. Sono esperienze, non cartoline. Chi ci passa una volta difficilmente dimentica. Chi non lo sa… spesso non li cerca nemmeno.

Un percorso che non appare nelle guide più comuni

Stiamo parlando di una strada, non di una città. Eppure viene citata, sussurrata, raccontata come se fosse un mito. All’inizio non capisci davvero dove ti trovi. L’asfalto si fa stretto, le curve improvvise. Entri in gallerie scavate direttamente nella montagna, poi ne esci e davanti a te si apre il vuoto.

Sotto, l’acqua. Sopra, la roccia. Intorno, solo natura e ingegno umano. È il tipo di strada che ti costringe a rallentare, non per prudenza, ma per stupore. Ed è solo a metà del percorso che il mistero si svela davvero. Quella che stai percorrendo ha un nome preciso. Ed è entrata nella leggenda.

La Strada della Forra: un capolavoro nascosto sul Lago di Garda

Dove si trova

Siamo a Tremosine sul Garda, sulla sponda occidentale del lago, in Lombardia. La strada collega la riva con il borgo di Pieve, arrampicandosi all’interno di una gola naturale scavata dal torrente Brasa. Un’impresa ingegneristica unica Costruita all’inizio del Novecento, la Strada della Forra si snoda all’interno di una forra profonda, tra tornanti strettissimi, gallerie nella roccia viva e affacci vertiginosi. Non è solo bella: è audace.

Perché è diventata leggendaria Winston Churchill la definì “l’Ottava Meraviglia del Mondo”. Hollywood l’ha scelta come scenario: qui sfreccia James Bond in Quantum of Solace. Eppure, per molti italiani, resta sorprendentemente sottovalutata. Come percorrerla È accessibile in auto, moto e bicicletta, ma non ai camper. Il tracciato stretto fa parte dell’esperienza: ogni curva è una scoperta, ogni metro una sfida.

Ma non è l’unica: l’Italia ne custodisce un’altra, ancora più estrema

Se dal lago saliamo verso le grandi montagne, troviamo un’altra strada che sembra sfidare le leggi della natura. Il Passo dello Stelvio: dove l’asfalto tocca il cielo Con i suoi 2.757 metri di altitudine e 48 tornanti, il Passo dello Stelvio è una delle strade alpine più alte d’Europa.

Un nastro d’asfalto che si arrampica tra ghiacciai, pareti rocciose e panorami infiniti.

Qui ogni curva è un traguardo, ogni salita una prova. Non a caso è un’icona mondiale per ciclisti, motociclisti e viaggiatori in cerca di libertà assoluta.

Due strade, due anime, un solo Paese

La Strada della Forra è intima, misteriosa, scolpita nella roccia accanto all’acqua. Il Passo dello Stelvio è imponente, aperto, verticale, sospeso tra cielo e neve. Diversissime tra loro, ma unite da un filo invisibile:

raccontano l’Italia meglio di mille parole. Un Paese dove anche una strada può diventare arte. Dove il viaggio è spesso più importante della destinazione.

Sei pronto a percorrere una delle strade più belle del mondo, senza nemmeno uscire dall’Italia?