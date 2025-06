Se ami la semplicità, Lollove è il borgo che fa per te: scopri il piacere del turismo detox – viagginews.com

Lollove è un borgo da non perdere in Sardegna, perfetto per chi ama la semplicità e il turismo detox. Scopri cosa fare e vedere qui.

La Sardegna è una regione che in estate è affollata di turisti da tutta Italia e dal mondo perché ospita alcune spiagge meravigliose e un mare incantevole. Non solo ma qui ci sono anche città importanti, ricche di storia e arte e anche siti archeologici molto interessanti.

Ma chi non ama il turismo di massa e la confusione, può invece puntare su borghi e paesi più tranquilli, per un turismo detox. Ad esempio si può scoprire la bellezza e la semplicità di Lollove, un paese autentico e suggestivo dove riscoprire la pace e uno scenario da fiaba.

Cosa fare e vedere a Lollove

Il borgo di Lollove in Sardegna è un paese da scoprire della Barbagia, in provincia di Nuoro. È il paese perfetto per vivere un turismo detox, lontano dal turismo di massa e della confusione. Passare una giornata qui significa riscoprire la semplicità e le tradizioni di questa terra.

Il centro storico di Lollove si caratterizza per vie acciottolate e case di pietra e muretti a secco, che donano un carattere suggestivo e rustico al paese. Uno degli edifici da non perdere in questo piccolo borgo è la chiesa di Santa Maria Maddalena. A fine luglio si tiene una grande festa patronale dedicata alla santa. Altre feste importanti sono quella per San Biagio, a inizio febbraio, quella per San Luigi dei Francesi, a fine agosto, e quella in onore di Sant’Eufemia, a fine settembre.

Le tradizioni sono dunque ancora molto vive nel borgo di Lollove e lo testimoniano tutte queste feste patronali che attirano anche persone dalle zone limitrofe. Passeggiare per le vie del paese porterà il viaggiatore in una dimensione in cui il tempo sembra essersi fermato. La natura circostante è meravigliose, con montaghe, fiumi e boschi: da qui partono escursioni in uno dei canyon più profondi d’Europa, chiamato Gola di Gorropu. Non solo ma chi ama la natura e il trekking, può fare delle belle passeggiate nella foresta di Montes.

Insomma, chi preferisce il turismo detox, invece che un turismo di massa e il caos delle grandi città e delle spiagge affollate, non può perdere questo fatato borgo della Sardegna.