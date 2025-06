I trucchi infallibili per portare tutto ciò che ti serve in vacanza: ecco come prepari la valigia perfetta – viagginews.com

Le vacanze sono dietro l’angolo e non è mai troppo presto per iniziare a pensare a cosa portare in valigia: ecco dei trucchi infallibili per portare tutto ciò che ti serve.

Anche se magari andrai in vacanza fra qualche settimana, non è mai troppo presto per preparare la valigia così da evitare di dimenticare qualcosa. Infatti, il più delle volte accade proprio questo. Oppure, peggio ancora, hai troppe cose da portare e non entra nulla nel piccolo bagaglio da 10 kg che la maggior parte delle compagnie aeree consentono di aggiungere ad una spesa più contenuta.

Il segreto è quello di procedere per gradi, e solo così riuscirai a portare tutto ciò che ti serve, e preparare la valigia perfetta, senza rischiare multe perché magari hai sforato il peso del bagaglio. E senza dover poi acquistare altro sul posto, sostenendo spese superflue.

I trucchi per preparare la valigia perfetta per la vacanza

Se il pensiero di fare la valigia per partire per le vacanze ti “stressa”, sappi che ci sono dei trucchi per rendere più piacevole questo compito. Infatti, senza dover imbarcare una valigia ma semplicemente riempiendo in modo ottimizzato il bagaglio a mano, riuscirai in quella che per molti è un’“impresa”.

Il primo consiglio è quello di non piegare i vestiti ma arrotolarli in modo da recuperare lo spazio e ridurre anche la possibilità che si formino le pieghe sui vestiti. Cominciare con il posizionare sul fondo i vestiti più pesanti e sopra quelli più leggeri. Negli spazi liberi, riporre i calzini e altri piccoli capi come biancheria, accessori o costumi da bagno.

La regola generale è quella di considerare quanto tempo si starà fuori e determinare quanti cambi portare, il tipo di abbigliamento (pesante o leggero, in base alla destinazione), e così via. Evitare invece di aggiungere in valigia capi “per ogni evenienza” perché questo rischia solo di far occupare più spazio in valigia, convincendo che sarà necessario imbarcare un altro bagaglio, pur di non pagare la multa alla compagnia aerea.

Un ultimo consiglio è quello di organizzare tutti gli outfit sul letto e mixare i veri look da portare in vacanza, così da ridurre i cambi. Seguendo tutti questo trucchi, preparare la valigia sarà facile e quasi divertente, non una cosa che fa quasi rimpiangere di partire per le vacanze!