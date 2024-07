Gli itinerari più belli e suggestivi per un’escursione in barca in Gallura: dalle spiagge incantevoli alle baie nascoste, un viaggio tra le meraviglie della Sardegna.

La Gallura, splendida regione situata nella parte nord-orientale della Sardegna, è un paradiso per gli amanti del mare e delle gite o delle vacanze in barca. Questa terra incantevole è rinomata per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia bianca e le scogliere.

Navigare lungo la costa della Gallura offre l’opportunità di scoprire alcune delle destinazioni più affascinanti e meno conosciute dell’isola. Andiamo alla scoperta di alcune delle tappe imperdibili per una gita in barca durante una vacanza in Gallura.

La Gallura, un angolo di Paradiso

La Gallura incanta per la sua bellezza naturale, per le sue tradizioni e per la sua storia. Ogni angolo di questa regione della Sardegna ha qualcosa da raccontare ed offre un’esperienza unica a chi ha la fortuna di esplorarla. La costa della Gallura, punteggiata da insenature, baie nascoste e spiagge meravigliose come quelle della Costa Smeralda, è ideale per escursioni in barca.

Porto Cervo, il cuore della Costa Smeralda, è una delle destinazioni più esclusive al mondo, un luogo di lusso e eleganza, frequentato da celebrità e turisti di alto profilo. Ma ci sono molti altri luoghi dove dli amanti del mare possono godere di spiagge incantevoli come Cala di Volpe, Liscia Ruja e Capriccioli, ideali per nuotare, fare snorkeling e rilassarsi sotto il sole.

Gallura in barca, Porto Rotondo e Golfo di Marinella

Iniziare un’escursione della Gallura in barca da Porto Rotondo è una scelta eccellente. Questa località è famosa per il suo porto turistico ben attrezzato e per l’atmosfera sofisticata.

Navigando verso il Golfo di Marinella si viene accolti da acque turchesi e da una spiaggia ampia e sabbiosa, ideale per un tuffo rinfrescante o per una sosta rilassante. Le calette circostanti poi offrono angoli di tranquillità dove poter ancorare e godersi la bellezza del paesaggio.

Porto Cervo e la Costa Smeralda

Un’altra destinazione iconica della Gallura è Porto Cervo, cuore pulsante della Costa Smeralda. Questo luogo, celebre per la atmosfera esclusiva e mondana, offre un porto turistico tra i più prestigiosi del Mediterraneo. Navigando lungo la Costa Smeralda si possono ammirare spiagge famose come Liscia Ruja, con la sua sabbia dorata e le acque limpide, e calette nascoste che offrono angoli di paradiso meno frequentati.

Porto Cervo è anche il luogo ideale per una pausa gastronomica, con i suoi ristoranti di alto livello che propongono piatti tipici sardi rivisitati in chiave moderna.

Gallura, la splendida Isola di Tavolara

Un altro gioiello della Gallura è l’Isola di Tavolara, una delle isole più singolari del Mediterraneo, perfetta per una giornata in barca. Questa montagna calcarea che emerge dal mare offre scenari spettacolari e un ambiente naturale protetto. L’isola è perfetta per chi ama lo snorkeling, grazie ai suoi fondali ricchi di vita marina.

Inoltre, la spiaggia di Spalmatore di Terra è un luogo incantevole dove trascorrere qualche ora in totale relax. Ogni estate l’Isola di Tavolara ospita anche il famoso Festival del Cinema estivo, che quest’anno si svolge dal 16 al 21 luglio.

Palau e Capo d’Orso

Durante un soggiorno in Gallura non può mancare una gita in barca a Palau e al vicino Capo d’Orso. Palau è una cittadina affascinante con un porto vivace, punto di partenza ideale per esplorare le isole dell’Arcipelago della Maddalena.

Capo d’Orso, con la sua famosa roccia a forma di orso, offre panorami mozzafiato sulla costa e sulle isole circostanti. Da qui, è possibile dirigersi verso le acque cristalline della spiaggia di Porto Pollo, un luogo molto apprezzato dagli amanti degli sport acquatici come il windsurf e il kitesurf.

Arcipelago della Maddalena, uno dei tesori della Gallura

Proseguendo verso nord l’Arcipelago della Maddalena rappresenta una tappa imperdibile ed è sicuramente la destinazione più ambita per le gite in barca in Gallura. Questo gruppo di isole è famoso per le sue acque trasparenti e per le spiagge incontaminate.

Le isole principali da visitare includono La Maddalena, Caprera e Spargi. Cala Corsara a Spargi, con sabbia finissima e formazioni rocciose spettacolari. è particolarmente rinomata per la sua bellezza. A Caprera, invece, è possibile visitare la Casa di Garibaldi e immergersi nella storia oltre che nella natura. L’Arcipelago della Madd

Isola di Budelli e Spiaggia Rosa

Un’altra meta imperdibile per un’escursione in barca in Gallura è l’Isola di Budelli, famosa per la sua spettacolare Spiaggia Rosa. Questa spiaggia deve il suo colore unico ai frammenti di gusci di piccoli crostacei e conchiglie mischiati alla sabbia. L’accesso all’isola è limitato, ma un’escursione in barca è l’occasione per ammirare la bellezza della Spiaggia Rosa.

Golfo di Orosei

Spostandosi verso sud-est si arriva al Golfo di Orosei, una delle aree più affascinanti della Sardegna. Le sue scogliere a picco sul mare, le grotte nascoste e le spiagge isolate sono accessibili solo via mare, e una gita in barca è il modo ideale per esplorarle. Cala Luna, con la sua sabbia bianca e le grotte naturali, è una delle spiagge più famose del Golfo. Altre tappe da non perdere sono Cala Mariolu e Cala Goloritzé, quest’ultima riconosciuta come monumento naturale per la sua bellezza unica.

Per gli avventurieri, partendo dalla Gallura e puntando verso nord le gite in barca possono spingersi fino alla vicina Corsica, attraversando lo Stretto delle Bocche di Bonifacio. La città corsa di Bonifacio, con le sue imponenti scogliere bianche a picco sul mare ed il caratteristico centro storico, è una tappa obbligata.

Ogni meta di questo itinerario promette esperienze indimenticabili: fare una gita in barca in Gallura significa aprirsi a un mondo di meraviglie naturali e culturali e di scoprire una delle zone più belle e suggestive della Sardegna.