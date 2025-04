Ami le passeggiate nella natura? Allora devi per forza visitare il Parco nazionale Orosei e Gennargentu in Sardegna – viagginews.com

La Sardegna non è soltanto mare ma è natura a 360°. Per questo, chi ama le passeggiate, può scoprire le bellezze del Parco nazionale Orosei e Gennargentu.

Una delle regioni più belle ed imperdibili d’Italia è senza dubbio la Sardegna. Con il suo patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico, ha davvero tante cose da fare e da vedere. Non mancano ovviamente bellissime spiagge e un mare dalle acque cristalline che non hanno nulla da invidiare a quelle maldiviane e tropicali.

Non solo ma le bellezze naturali della Sardegna sono davvero tantissime e così, chi ama il trekking e le passeggiate all’aria aperta, può farne tante nel bellissimo Parco nazionale Orosei e Gennargentu in Sardegna, un polmone verde e di natura selvaggia da scoprire e dove fare e vedere tante cose.

Cosa fare nel Parco nazionale Orosei e Gennargentu in Sardegna

Il Parco nazionale Orosei e Gennargentu è stato istituito nel 1998 e copre una superficie di quasi 74mila ettari che rientrano nelle province di Nuoro e del Sud Sardegna. Si caratterizza per una natura selvaggia molto eterogenea e per bellezze della natura incredibili ed imperdibili.

Ad esempio, nella zona del Supramonte di Orgosolo, si può fare una bella passeggiata nella foresta di lecci di Montes, un polmone verde meraviglioso e suggestivo. Ma da non perdere è la gola di Su Gorroppu che, con i suoi 400 metri di profondità, è uno dei canyon più profondi d’Europa ed offre un panorama mozzafiato. All’interno del Parco, ovviamente, rientra anche la zona di costa caratterizzata da calette di inestimabile bellezza come Cala di Luna, Cala Sisine e Cala Goloritzè, fra le più belle della regione.

Non mancano bellezze di valore archeologico come i famosi nuraghi, costruzioni di pietra megalitiche che si possono rinvenire nel villaggio di Tiscali, ad esempio. Sicuramente per ammirare al meglio queste bellezze della natura non c’è niente di meglio che fare delle belle passeggiate all’aria aperta e, nel Parco nazionale Orosei e Gennargentu, ci sono percorsi adatti a tutti, per chi è più esperto ma anche per chi non è abituato. Ci sono brevi escursioni ma anche gite che si possono fare con bambini e quindi adatte alle intere famiglie, per conoscere un vero paradiso selvaggio.

Chi vuole può farsi accompagnare da qualche guida che racconterà la storia e la natura del posto. Insomma, è davvero un itinerario da sogno per chi ama la natura e le passeggiate.