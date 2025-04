Previsioni Meteo: Settimana Santa ostaggio del ciclone mediterraneo, di nuovo freddo e piogge – viagginews.com

Le previsioni meteo più recenti confermano la svolta negativa del clima in Italia a partire da domenica 13 aprile. L’ondata di maltempo sarà successivamente rafforzata dalla formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo che influenzerà il clima di tutta la settimana.

Che i giorni di bel tempo e sole che hanno caratterizzato la seconda parte della seconda settimana di aprile non sarebbero stati la regola del periodo dell’anno che stiamo attraversando si era capito già da diversi giorni. La forza dell’anticiclone africano che ha investito l’Italia in questi ultimi giorni non è tale da fare da scudo alle correnti fredde in arrivo dall’Atlantico.

Da oltre una settimana è chiaro che una di queste perturbazioni sfonderà l’alta pressione già dalle prime ore di domenica 13 aprile, generando piogge e instabilità meteo su tutto il settentrione e causando un nuovo abbassamento delle temperature generalizzato. Le proiezioni dei giorni scorsi avevano individuato il possibile arrivo di altre due perturbazioni, una a metà settimana e una in vista della domenica di Pasqua.

Tale previsione è stata confermata e se possibile peggiorata dagli ultimi rilevamenti. Sembra infatti che l’arrivo di altri fonti instabili permetterà la formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo che porterà a clima costantemente instabile su gran parte della penisola e piogge abbondanti soprattutto sul Nord Italia e sulle regioni tirreniche del Centro.

L’avvicinamento a Pasqua sarà bagnato dalle piogge: quali saranno i giorni peggiori

L’affondo delle correnti atlantiche in settimana sarà supportato come detto da un fronte depressionario stanziato sul Mediterraneo. Ad aumentare l’intensità del maltempo ci saranno poi i venti di scirocco che soffiano da Sud e che genereranno uno scontro tra correnti fredde e correnti calde che si tradurrà in precipitazioni.

Non tutte le regioni saranno condizionate dal maltempo, ma laddove pioverà ci saranno temperature nella media o addirittura al di sotto di essa. Diverso il discorso temperature nelle regioni che godranno di tempo soleggiato, poiché i venti di scirocco faranno innalzare le temperature sopra le medie stagionali.

Tra lunedì e martedì le regioni del Sud Italia non dovrebbero essere coinvolte dal maltempo, ma la situazione potrebbe cambiare a partire da mercoledì, quando la depressione sul Mediterraneo rinforzerà notevolmente il fronte perturbato e coinvolgerà la parte meridionale e soprattutto le Isole Maggiori.

Le piogge tra mercoledì e giovedì saranno consistenti soprattutto nella parte occidentale del nostro Paese e questo non permette di escludere che localmente le precipitazioni non possano causare delle criticità. Una causa anticiclonica è probabile venerdì e sabato, ma già ora risulta più complesso che il ritorno del tempo stabile possa durare anche a Pasqua e Pasquetta, giorni in cui c’è una buona probabilità di ritorno delle piogge.