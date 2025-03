Meteo giovedì 27 aprile, Italia sotto la morsa del vortice ciclonico: maltempo intenso e possibili nubifragi

La morsa del maltempo non accenna ad abbandonare l’Italia, anche giovedì 27 marzo diverse regioni saranno colpite da temporali, rovesci e possibili nubifragi.

Al termine di un inverno piuttosto mite, in cui le temperature sono state raramente rigide, la primavera era attesa più che altro come periodo di fine dei fenomeni temporaleschi e del maltempo. Le scorse settimane d’altronde avevano illuso che la tendenza potesse essere quella con giornate di sole e temperature alte prima al Nord Italia e successivamente al Sud e sulle isole.

Il caldo fuori stagione tuttavia non è stato un vero e proprio anticipo della primavera, ma un’anomalia meteorologica che non ha avuto seguito. Se da un lato questa notizia potrebbe suonare come cattiva per chi desiderava cominciare a godere di gite fuori porta e viaggi durante i weekend e i ponti, in realtà si tratta, almeno per le regioni meridionali, di una buona notizia.

In questi giorni le correnti fredde provenienti dalle Baleari, dove staziona un vortice ciclonico, hanno causato instabilità e piogge un po’ su tutta la penisola, con prevalenza però sulle regioni del Nord-Est e su quelle che si affacciano sull’Adriatico. Qualche breve precipitazione è stata riscontrata anche al Sud, ma nulla di rimarchevole.

Il maltempo si sposta nelle regioni meridionali

Le previsioni per giovedì 27 marzo indicano che il maltempo che ha colpito in questi giorni l’Italia si sposterà ma non l’abbandonerà. I fronti perturbati sono in spostamento verso la Penisola balcanica ma continuano ad essere ben presenti sul nostro territorio. A partire dalle prime ore di giovedì la concentrazione delle nubi cariche di pioggia si sposterà dalle regioni del Centro-Nord a quelle del Centro-Sud.

Se dunque il tempo instabile dovrebbe continuare anche al nord con la possibilità di qualche pioggia soprattutto in Sardegna e nelle regioni del Nord-Est, il maltempo consistente si sposterà sulle regioni meridionali con accumuli piovosi elevati soprattutto su Molise, Calabria, Puglia e Lucania.

Sono previsti fenomeni temporaleschi anche nel Nord della Sicilia e nel sud della Campania. La probabilità di precipitazioni elevate in queste regioni è dell’85% con la possibilità che alla fine della due giorni mercoledì-giovedì vi sia una ricezione di circa 120 mm di pioggia.

L’avvicinarsi delle correnti fredde del vortice ciclonico comporterà un abbassamento delle temperature al Sud dove le massime oscilleranno tra i 13 ed i 18 gradi. Questa instabilità dovrebbe giungere al termine entro sabato 29 marzo, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una breve pausa o se sarà l’inizio di una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola.