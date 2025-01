La proprietaria della casa di Laura Palmer apre le porte dell’iconica location di Twin Peaks: i prezzi dei tour

Sapete che è possibile visitare e fare un tour dell’iconica casa di Laura Palmer? Un viaggio nell’universo di Twin Peaks, la serie di David Lynch.

Immersa nel pittoresco quartiere di Rucker Hill a Everett, Washington, la storica Palmer House si erge come un monumento all’intrigo e al mistero. Costruita nel 1925, questa residenza in stile coloniale olandese ha catturato l’immaginazione dei fan dell’iconica serie televisiva Twin Peaks, diventando un punto di riferimento culturale che trascende il suo ruolo architettonico. Un’occasione per i fans di visitare la location del capolavoro di David Lynch, ancora scossi per la scomparsa del regista.

La ricerca meticolosa del regista David Lynch per trovare la perfetta incarnazione della casa di Laura Palmer lo ha portato a scoprire questa gemma nascosta. Sebbene le riprese originarie si siano svolte in una residenza simile a Monroe, è stata la casa di Everett a catturare definitivamente l’essenza richiesta da Lynch per rappresentare il mondo complesso e sfaccettato dei suoi personaggi.

L’esterno della casa a Monroe ha fatto da sfondo visivo durante tutta la serie originale, ma è stato l’interno della casa di Everett ad essere scelto per dare vita agli intricati dettagli dell’universo di Twin Peaks. Sorprendentemente, l’interno è rimasto quasi intatto dal suo debutto sullo schermo nel 1989, con solo lievi modifiche apportate negli anni successivi. Il ventilatore da soffitto in particolare rimane un simbolo potente e affascinante dell’enigmatico mondo della serie.

Palmer House, i prezzi dei tour

Entrare nella Palmer House significa fare un passo indietro nel tempo e immergersi negli echi della sua storia ricca e complessa. I visitatori del tour sono accolti in sei stanze meticolosamente decorate che emanano ciascuna un fascino distinto. Dalla sala da pranzo all’intimità della camera da letto di Laura Palmer, ogni angolo racconta storie fatte di segreti e suspense.

La casa non funge solo da sfondo alla narrazione; essa diventa un personaggio vivente entro la trama stessa. L’episodio pilota girato nella primavera del 1989 ha immortalato l’essenza iconica dell’abitazione, ponendo le basi per quello che sarebbe diventato un fenomeno globale. Il film “Fire Walk with Me” ha poi approfondito ulteriormente il ruolo cruciale della casa nella mitologia di Twin Peaks.

Con il ritorno delle telecamere nell’ottobre 2015 per “Twin Peaks: Il Ritorno”, la Palmer House si è confermata ancora una volta come epicentro narrativo dello show, attirando fan vecchi e nuovi verso il suo fascino misterioso. Oggi i visitatori hanno l’esclusiva opportunità di esplorare questa iconica dimora guidati dall’attuale proprietaria Mary Reber – che ha anche recitato nello show – offrendosi così una prospettiva unica sul mondo immaginario creato da Lynch.

Il tour offre diverse opzioni ai partecipanti:

Pacchetto Tour Leland (Livello 1) : Un tour completo delle stanze presentate in Twin Peaks con dettagli sulla storia dello spettacolo ($75).

: Un tour completo delle stanze presentate in Twin Peaks con dettagli sulla storia dello spettacolo ($75). Pacchetto Tour Cooper (Livello 2) : Include tutto quanto offerto dal pacchetto base più una sessione estesa Q&A con caffè dannatamente buono ($95).

: Include tutto quanto offerto dal pacchetto base più una sessione estesa Q&A con caffè dannatamente buono ($95). Pacchetto Laura (Livello 3): Aggiunge alla formula precedente la visione del film “Twin Peaks: Fire Walk with Me” accompagnata da vino o caffè e torta alle ciliegie ($195).

Che tu sia un appassionato desideroso di rivivere momenti iconici o semplicemente curioso riguardo al fascino dell’ignoto che avvolge Twin Peaks, la visita alla Palmer House promette un’avventura indimenticabile attraverso i segreti celati tra le sue mura storiche.