Per chi ama lo street food americano non può mancare il ‘panino con il pulled pork’: facciamolo in casa, sarà delizioso

Lo street food statunitense direttamente in tavola con la ricetta originale del pulled pork: così prepari e gusti una vera specialità.

Per chi ama lo street food e in particolare quello americano, che risulta essere quello più ricco di cibi sfiziosi e diversi dal solito, il pulled pork è sicuramente tra le preparazioni che non possono non essere gustate almeno una volta nella vita. Questa ricetta molto amata ed apprezzata negli Stati Uniti, con il tempo è diventata famosa in tutto il mondo.

Ciò che rende irresistibile questo piatto, è la sua carne di maiale particolarmente tenera e succosa. Il tutto è dovuto ad una cottura lenta e anche abbastanza lunga, che ne preserva morbidezza e sapore. Una volta pronta, la carne verrà sfilacciata e poi si potrà usare per farcire panini oppure per essere mangiata semplicemente così.

Come preparare in casa il famosissimo pulled pork: così buono, da non volere più farne a meno

Anche se in commercio esistono diverse tipologie di pulled pork già pronte per essere usate, prepararlo in casa ha sicuramente tutto un altro sapore ed aspetto. Nonostante i tempo un po’ lunghi, si potrà realizzare senza particolari difficoltà. Basterà seguire con attenzione passaggi e ingredienti e finalmente si potrà gustare un delizioso pulled pork fatto in casa.

Ingredienti per 12 persone:

Spalla di maiale 5 kg

Senape 30 g

Per il rub:

Paprika affumicata 50 g

Paprika dolce 40 g

Zucchero muscovado 50 g

Sale fino 35 g

Aglio in polvere 20 g

Pepe bianco 10 g

Coriandolo in polvere 3 g

Origano secco 3 g

Pepe di cayenna 5 g

Anice in polvere 2 g

Per la salsa:

Ketchup 300 g

Aceto di mele 30 g

Sale fino 3 g

Pepe nero 3 g

Zenzero in polvere 2 g

Procedimento:

Per prima cosa iniziare con la preparazione del rub. Prendere un barattolo e mettere al suo interno la paprika dolce e affumicata, lo zucchero e il sale fino Unire aglio, coriandolo e pepe bianco Infine, aggiungere l’origano, il pepe di cayenna e l’anice e mescolare con cura A questo punto prendere la spalla di maiale e stendere un velo generoso di senape Usare poi il rub per ricoprire l’intera superficie massaggiando delicatamente Preparare il barbecue per una cottura indiretta, posizionare una vaschetta di alluminio e sistemare la griglia Posizionare la carne in corrispondenza della vaschetta e chiudere con il coperchio Cuocere per almeno un paio d’ore, dopodiché sposate la carne nella vaschetta e avvolgere il tutto nella stagnola Mettere la vaschetta sul barbecue e continuare la cottura per altre 6-8 ore, avendo cura che la temperatura della camera rimanga sui 130°-150° Una volta che la carne sarà cotta, eliminare le ossa e sfilacciare Preparare nel frattempo la salsa mescolando tutti gli ingredienti e una volta pronta aggiungerla alla carne sfilacciata.

Ed ecco che il pulled pork è pronto per essere gustato in un panino caldo e croccante, con una porzione abbondante di patatine fritte, che non gustano mai.