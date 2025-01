I 7 pub più instagrammabili di Londra, un’esperienza imperdibile

Londra è senza dubbio il paradiso degli Instagrammers alla ricerca di pub unici. Eccone 7 consigliati da La tua Londra.

Londra, una città che non smette mai di stupire con la sua miscela unica di storia, cultura e modernità, è anche il paradiso per gli amanti della fotografia alla ricerca di location uniche e instagrammabili. Tra le sue strade si celano alcuni dei pub più affascinanti e fotogenici al mondo.

Ecco una guida ai 7 pub londinesi che ogni appassionato di Instagram dovrebbe visitare nel 2024, secondo gli esperti del tour operator La tua Londra.

The Churchill Arms: Un Tuffo nella Storia con un Tocco Floreale

Iniziamo il nostro tour fotografico da Kensington con The Churchill Arms, un vero gioiello storico risalente al 1750. Questo pub si distingue per la sua incredibile facciata adornata da una profusione di fiori colorati che cambiano aspetto a seconda della stagione. Entrando, si viene accolti da un ambiente altrettanto suggestivo, con oggetti d’antiquariato e ricordi legati a Winston Churchill. La combinazione tra esterno floreale ed interno storico rende The Churchill Arms una tappa obbligata per chi cerca scatti vivaci e pieni di colore.

The Ivy Chelsea Garden: Eleganza e Design Chic

Proseguendo lungo King’s Road ci imbattiamo in The Ivy Chelsea Garden, noto per il suo elegante giardino segreto. Questo locale offre angoli perfetti per foto sofisticate grazie al suo design chic e alla cura dei dettagli floreali. Che sia per un brunch o per un cocktail serale, qui ogni momento è buono per immortalare ricordi indimenticabili.

The Dickens Inn: Un Sogno Vittoriano a St. Katharine Docks

Un salto indietro nel tempo ci attende a St. Katharine Docks con The Dickens Inn, che con la sua struttura in legno e i balconcini fioriti offre uno sfondo pittoresco ispirato all’epoca vittoriana. La vista sul porticciolo aggiunge quel tocco marinaro ideale per diversificare il proprio feed Instagram.

The Nag’s Head: L’Essenza del Vecchio Londra a Covent Garden

Nel cuore pulsante di Covent Garden troviamo poi The Nag’s Head, un autentico pub tradizionale britannico dove l’atmosfera accogliente è resa ancora più speciale dalle pareti rivestite in legno e dagli arredi vintage. Qui gli appassionati possono catturare l’essenza del vecchio Londra in ogni loro scatto.

Mr. Fogg’s Tavern: Un Viaggio nelle Avventure di Verne

Sempre a Covent Garden ma su una nota decisamente più eccentrica si posiziona Mr. Fogg’s Tavern: entrando sembra di fare un salto nelle avventure del giro del mondo in 80 giorni grazie agli arredi tematici che creano ambientazioni fuori dal comune perfette per foto originali ed espressive.

The Prince Alfred: Eleganza Vittoriana a Maida Vale

Non lontano da qui, Maida Vale ospita The Prince Alfred: questo pub vittoriano incanta i visitatori con i suoi interni sontuosi caratterizzati da boiserie eleganti e vetrate colorate che riflettono la luce creando atmosfere magiche ideali per fotografie suggestive.

The Scarsdale Tavern: Un Rifugio Intimo vicino ai Kensington Gardens

Infine, vicino ai Kensington Gardens sorge The Scarsdale Tavern: questo tranquillo rifugio è l’ideale per chi cerca uno scatto intimo ma ricco di carattere grazie alle sue pareti in mattoni a vista, al camino acceso nei mesi più freddi e ai mobili antichi che raccontano storie del passato.

Questo viaggio attraverso i pub più instagrammabili di Londra dimostra come la città sappia offrire angoli magici dove storia, design ed esperienze culinarie si fondono creando lo sfondo perfetto per arricchire il proprio feed Instagram con scatti memorabili.