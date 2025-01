New York ora conviene: prenota subito, dagli hotel ai ristoranti sconti e offerte speciali

New York, ora conviene: torna il programma NYC Winter Outing 2025, con offerte in tutta la città dal 21 gennaio al 9 febbraio

New York si appresta a vivere una delle sue stagioni più entusiasmanti con il ritorno del programma NYC Winter Outing, previsto dal 21 gennaio al 9 febbraio del 2025. Questo evento annuale, che ha già riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, promette di offrire ai visitatori e ai residenti un’esperienza unica per scoprire o riscoprire la Grande Mela sotto una nuova luce, grazie a sconti e offerte speciali che coinvolgeranno tutti e cinque i distretti della città.

Il programma NYC Winter Outing è una vera e propria celebrazione dell’offerta culturale e ricreativa di New York. Grazie alla collaborazione tra New York City Tourism + Conventions e vari partner promozionali come Amtrak, Telecharge, OpenTable, il New York City Wine & Food Festival e la James Beard Foundation, i partecipanti avranno l’opportunità di godere di sconti significativi su un’ampia gamma di attività.

La NYC Restaurant Week®: un’occasione imperdibile per gli amanti della gastronomia

Tra le iniziative più attese figura senza dubbio la NYC Restaurant Week®, durante la quale oltre 500 ristoranti nei cinque distretti proporranno menù a prezzo fisso (pranzi a due portate e cene a tre portate) a tariffe particolarmente vantaggiose: $30, $45 o $60. Questa sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della gastronomia che desiderano esplorare le diverse cucine del mondo senza dover lasciare la città.

Parallelamente alla Restaurant Week si svolgerà anche la NYC Broadway WeekSM che offrirà biglietti 2×1 per assistere a ben 27 spettacoli teatrali tra i più acclamati del momento. Un’iniziativa simile riguarderà anche musei ed attrazioni turistiche con la NYC Must-See WeekSM: biglietti 2×1 per accedere a circa sessanta luoghi iconici della città quali l’Empire State Building Observatory o il Museum of Modern Art.

Sconti sugli alloggi con la NYC Hotel WeekSM

Non va dimenticata poi la NYC Hotel WeekSM già in corso fino al termine del programma Winter Outing. Oltre centoquaranta hotel aderiscono all’iniziativa proponendo uno sconto del 25% sulle loro tariffe standard; tra questi vi sono strutture rinomate come il Lotte New York Palace o il PUBLIC Hotel ma anche opzioni più insolite che riflettono lo spirito eclettico della città.

Julie Coker, Presidente e CEO di New York City Tourism + Conventions ha espresso grande entusiasmo per questa nuova edizione dell’evento: “Dal suo inizio nel 2019”, ha dichiarato Coker “NYC Winter Outing ha contribuito significativamente all’economia locale durante i mesi invernali supportando oltre quattromila attività commerciali”. L’intento è quello di creare pari opportunità economiche attraverso tutta la città valorizzando ogni distretto nella sua unicità.

Eliot Hamlisch da Amtrak ha invece sottolineato l’importanza della collaborazione con NYCT+C nell’offrire ai visitatori un modo conveniente ed efficiente per raggiungere New York evitando traffico e disagi tipici dei trasporti urbani.

Con tutte queste opportunità disponibili su nyctourism.com/winterouting non resta che pianificare una visita nella metropoli americana durante il periodo dell’NYC Winter Outing. Che si tratti di assaporare piatti gourmet ad un prezzo accessibile o assistere ad uno spettacolo teatrale acclamato dalla critica internazionale oppure ancora scoprire le meraviglie nascoste nei musei cittadini – New York nel cuore dell’inverno offre esperienze indimenticabili capaci di soddisfare ogni tipo di visitatore.

Le prenotazioni per tutti e quattro i programmi sono disponibili su nyctourism.com/winterouting.