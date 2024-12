Rivoluzione a Parigi: ecco come si presenterà la Ville Lumière ai turisti nel 2025

Un omaggio all’arte di Christo e Jeanne-Claude: ecco il progetto che rivoluzionerà Parigi nel 2025. Come la vedremo

L’annuncio del progetto è stato dato tramite un teaser pubblicato su Instagram dall’artista JR. Il video flashback ricorda l’intervento storico della coppia a Parigi e anticipa quello che sarà uno degli eventi artistici più attesi degli ultimi anni. “Questo è uno dei progetti più folli a cui abbia mai lavorato”, ha dichiarato l’artista nel cuore pulsante della capitale francese.

Nel cuore pulsante di Parigi, dove la storia si intreccia con l’arte contemporanea, il Pont Neuf, nonostante il suo nome che suggerisce novità, sta per testimoniare un evento artistico senza precedenti. Dal 22 settembre 2025, per due settimane indimenticabili, questo ponte – il più antico della capitale francese – assumerà un nuovo volto grazie all’intervento di JR, street artist e fotografo francese di fama mondiale.

Un progetto molto atteso

Conosciuto per i suoi progetti audaci che hanno lasciato un segno indelebile nelle metropoli di tutto il mondo, JR ha deciso di rendere omaggio a Christo e Jeanne-Claude. La coppia d’artisti è celebre per aver trasformato lo stesso ponte nel 1985 attraverso una delle loro installazioni effimere più iconiche. Oggi JR raccoglie idealmente il testimone da loro lasciato con un progetto che promette di essere tra i più ambiziosi della sua carriera: trasformare il Pont Neuf in una grotta monumentale.

Quarant’anni dopo l’intervento rivoluzionario di Christo e Jeanne-Claude – quando avvolsero il Pont-Neuf con oltre 41.800 metri quadrati di tessuto – JR si appresta a reinterpretare lo spazio urbano attraverso la creazione di una grotta monumentale tra le due sponde della Senna. L’installazione sarà visibile giorno e notte ed evoca le cave dalle quali sono state estratte le pietre utilizzate per costruire gran parte dell’iconica città.

Il Progetto Pont-Neuf gode del sostegno entusiasta del sindaco di Parigi ed è finanziato da fondi privati grazie all’impegno della Fondation Christo et Jeanne-Claude. Questa collaborazione tra entità pubbliche e private sottolinea l’importanza dell’iniziativa non solo come tributo ai maestri dell’effimero ma anche come momento significativo nella vita culturale parigina.

L’ultima grande opera realizzata dalla coppia a Parigi fu quella dedicata all’Arco di Trionfo nel 2021; opera postuma resasi possibile solo dopo la scomparsa dell’artista bulgaro avvenuta nel maggio del 2020. Con questo nuovo intervento sul Pont Neuf, JR non solo rende omaggio alla memoria creativa dei due artisti ma propone anche una riflessione sulla capacità dell’arte contemporanea di dialogare con la storia attraversando i secoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christo and Jeanne-Claude (@christojeanneclaude)

Per quindici giorni la grotta urbana ideata da JR offrirà ai passanti un viaggio sensoriale ed emotivo tra storia, architettura e arte contemporanea; trasformando radicalmente la percezione dello spazio urbano attraverso un gioco sapiente tra realtà ed immaginazione.