Sicuro che sia più salutare il ghiacciolo del gelato? La realtà è che può rovinarti la salute. – (viagginews.com)

Pensi che mangiare un ghiacciolo sia più sano rispetto a prendere un gelato? Non ne toccherai più uno quando saprai che cosa contiene.

Come non c’è inverno senza la cioccolata calda così non può esserci un’estate senza gelato. Se all’inizio ci si fa prendere la mano però poi ci si ricorda che non si tratta esattamente di un alimento amico della dieta. Quando il senso di colpa prende il sopravvento si cerca allora di consolarsi con quello che secondo molti è l’alternativa più salutare, ovvero il ghiacciolo.

Vista la varietà di gusti che è possibile trovare si fa presto a consolarsi, visto che è comunque dolce e rinfrescante. Ma proprio perché non contiene panna o grassi per molti non c’è bisogno di contenersi e ne mangiano anche più di uno di fila. Un ghiacciolo confezionato in effetti contiene in media 45 calorie per porzione contro le 326 che ha un cornetto classico.

Contare le calorie però non basta per farsi un’idea di quanto sano sia o meno un alimento, anzi spesso possono trarre in inganno. Sono gli ingredienti a dirci molto sugli effetti che può avere un cibo e soprattutto se consumarlo spesso può avere ripercussioni sulla salute. Non è raro avere brutte sorprese sulle alternative che consideriamo “leggere”.

Cosa succede mangiando spesso ghiaccioli

Considerando i ghiaccioli confezionati, e quindi non quelli artigianali, l’ingrediente principale che hanno è lo zucchero. Farsi ingannare dal gusto di arancia e limone e assumere che siano ricchi di vitamine è un errore che fanno molti, perché il più delle volte quello che sentiamo è semplice aroma. Di fatto mangiare un ghiacciolo quindi è come bere una bibita in lattina.

A differenza del gelato dunque non possiamo dire che si tratti di uno snack nutriente, specialmente se lo si prevede come spuntino. Non aiuta a placare la fame e questo può spingerne a mangiarne più di uno, assumendo grandi quantità di zucchero che influiscono sulla glicemia. A lungo andare anche questo può portare a un aumento di peso.

Per quanto riguarda i bambini c’è da considerare che i loro denti già delicati saranno esposti a un rischio maggiore di sviluppare la carie. Oltre al glucosio la maggior parte dei ghiaccioli contiene ingredienti acidi, che a loro volta non sono un toccasana né per lo smalto né per le gengive.