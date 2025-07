L’unico Paese al mondo senza zanzare né serpenti: tutti cercano di trasferirsi qui

Ci sono posti magici nel mondo, ma questo Paese senza zanzare né insetti è il paradiso per chi odia questi esemplari!

Gli esseri viventi sono tutti speciali ed importanti, ma non bisogna nascondere la verità: alcuni sono più detestabili di altri. Zanzare e serpenti rientrano in questa visione. C’è chi non li sopporta per il semplice disgusto, ma anche chi non li vuole vedere nemmeno lontani un miglio perché ne hanno paura. Rettili e insetti sono spesso impopolari, ma questo Paese è libero dalla loro presenza. Perché? Ma soprattutto dove si trova?

Nonostante questo Paese sia esteso per 133 mila chilometri quadrati, non ha zanzare e nemmeno serpenti. Com’è possibile? Una popolazione di 390 mila abitanti che non viene punta da insetti fastidiosi che non fanno dormire la notte, e nemmeno provano la paura di venir morsi dai velenosi rettili.

Per chi ha la fobia dei serpenti una pacchia, e per chiunque non tolleri le zanzare, una gioia! Come se non bastasse, trattandosi di una nazione molto piccola, ha dalla sua dei paesaggi unici al mondo dalle fattezze “ultraterrene”. Appunto, non esistono altre parti del pianeta con queste stesse bellezze.

Sembra un sogno, ma c’è la possibilità di fare esperienze uniche. Dalle Grotte di ghiaccio blu al sole di mezzanotte, non si tratta di storie inventate, ma di caratteristiche proprie di questa località.

Dove si trova l’unico Paese senza zanzare né serpenti

Trattandosi di un luogo che ha tante bellezze, non soltanto la possibilità di non avere a che fare con zanzare e serpenti, questo Paese merita di essere scoperto per intero. La possibilità di trasferirsi dall’Italia è pensata da molti, non solo per questi esseri viventi, ma proprio per trovare una nuova casa in un luogo alternativo, magari più adatto alle proprie esigenze. Questo posto ha anche il surplus in questione: qui non esistono, non c’è l’habitat adatto a loro!

In questo Paese c’è anche una delle 25 meraviglie del mondo, si sta parlando proprio della Laguna Blu, uno spettacolo per gli amanti dei paesaggi naturali unici.

Per chi desidera passare del tempo all’aria aperta, questo luogo è l’ideale. Le città si mescolano all’ambiente in maniera quasi naturale, decretando quel sacro rapporto tra civiltà e natura che nelle grandi metropoli, o comunque generalmente in Italia, è stato dimenticato una volta per tutte.

Une terra plasmata dal fuoco e dal ghiaccio, con oltre 130 vulcani e più di 10 mila cascate, di notte il cielo si illumina di scie luminose che ancora oggi, affascinano persone da ogni parte del pianeta. Infine, l’acqua è cristallina, si dice tra le più pure del pianeta. Insomma, l’Islanda sembra davvero essere il Paese perfetto sotto certi aspetti! Voi ci andreste?