Il menu di Natale della Royal Family, cosa ci sarà sulla tavola di Sandringham

Si avvicinano le feste, e la famiglia reale inglese si sta organizzando. Ecco il menu di Natale, cosa ci sarà sulla tavola di Sandringham

Il Natale della Royal Family britannica è avvolto in una serie di tradizioni secolari, che ogni anno si rinnovano con solennità e gioia. Questo periodo festivo vede la famiglia reale riunirsi a Sandringham, la residenza privata della Regina nel Norfolk, dove le celebrazioni natalizie assumono un carattere intimo ma allo stesso tempo sontuoso. La tradizione di trascorrere il Natale a Sandringham risale al regno di Re Edoardo VII e da allora è stata mantenuta dalla maggior parte dei sovrani successivi. La vigilia di Natale, i membri della famiglia reale si scambiano i regali, seguendo la consuetudine tedesca introdotta dalla Regina Vittoria e dal Principe Alberto; un gesto che sottolinea l’importanza dei legami familiari oltre che il ricordo delle proprie radici.

La mattina del 25 dicembre, la famiglia partecipa alla messa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, un appuntamento fisso che attira l’attenzione dei media e del pubblico, desiderosi di scorgere gli outfit natalizi della Royal Family. Dopo il servizio religioso, segue il pranzo natalizio. Un momento particolarmente atteso è il discorso della Regina trasmesso in televisione nel pomeriggio del 25 dicembre; un messaggio che riflette sugli eventi dell’anno passato e trasmette speranza per l’anno nuovo.

Anche quest’anno le festività si svolgeranno secondo queste amate consuetudini a Sandringham. Nonostante i cambiamenti nella composizione della famiglia reale negli ultimi anni, queste tradizioni offrono un senso di continuità e stabilità sia alla famiglia stessa sia alla nazione intera. Il Natale a Sandringham non è solo una dimostrazione delle usanze storiche ma anche un momento per rafforzare i legami affettivi tra i membri della Royal Family, celebrando insieme la gioia delle festività.

Il menu delle feste della Royal Family

Le feste della Royal Family britannica sono avvolte da un alone di fascino e mistero, alimentato da secoli di tradizione e cerimoniale. Quando si tratta dei menu delle loro celebrazioni, questi non fanno eccezione, riflettendo un equilibrio tra la ricca eredità culinaria del Regno Unito e l’apertura verso influenze internazionali.

Dagli archivi reali è spuntato un pezzo storico: il menu del Natale 1899, organizzato dalla Regina Vittoria al Castello di Windsor, dove presiedette una cena festosa per 31 ospiti e 19 familiari. Questo menu splendidamente decorato mostra i numerosi piatti diversi consumati quella sera e comprende diversi piatti tradizionali ancora apprezzati a Natale oggi, tra cui tacchino, torte tritate e pudding di prugne natalizio – tutti preparati secondo ricette che si tramandano di generazione in generazione, arricchiti da una spruzzata di brandy che incanta sempre gli ospiti.

Nel menu della Regina Vittoria fu servito un Consommé Monaco, durante la cena di Natale del 1899. Una semplice zuppa di piselli che ormai gli inglesi considerano un loro piatto emblematico. Nel Regno Unito ogni cuoco e casalinga prepara la zuppa a modo suo, dove la panna e soprattutto la menta non mancano mai! E ancora filetto di sogliola, asparagi, pollame e roast beef.

La Regina Elisabetta II ha mostrato nel corso degli anni una predilezione per piatti semplici ma raffinati: verdure fresche dell’orto e carni provenienti dalle tenute reali sono spesso al centro della tavola. Questa preferenza sottolinea un legame profondo con la terra e la tradizione britannica del farm-to-table.

Un particolare che caratterizza tutti i menu reali per gli eventi importanti: la lingua in cui sono scritti non è l’inglese, ma il francese.