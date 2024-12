Un “caffé chic” da Louis Vuitton: la pausa di lusso in aeroporto. Quanto costa e dove si trova

Louis Vuitton ha appena lanciato un nuovo café chic all’interno dell’aeroporto Pausa di lusso al café chic di Louis Vuitton ma…in aeroporto. Quanto costa e dove si trova

In una mossa che segna un’ulteriore espansione del suo impero ben oltre i confini della moda, Louis Vuitton ha aperto ad ottobre il suo primo concept di ristorazione nel Regno Unito, scegliendo una località tanto inaspettata quanto emblematica: l’aeroporto di Londra Heathrow. Questa nuova caffetteria, denominata Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton, rappresenta non solo un passo avanti nella diversificazione del marchio ma anche un omaggio al viaggio stesso, elemento fondante dell’identità Louis Vuitton.

La storia di Louis Vuitton è intrinsecamente legata al concetto di viaggio. Dalle sue origini come produttore di valigie e bauli da viaggio di lusso, la Maison ha sempre cercato di accompagnare i viaggiatori nelle loro avventure con eleganza e stile. È quindi naturale che il marchio abbia scelto uno degli aeroporti più trafficati del mondo per aprire il suo primo café nel Regno Unito, offrendo ai passeggeri un’esperienza culinaria senza precedenti prima del decollo.

Pausa di lusso in aeroporto

Il design del Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton è stato affidato a Marc Fornes e al suo studio newyorkese THEVERYMANY. Conosciuto per le sue creazioni futuristiche e innovative, Fornes ha concepito uno spazio che riflette la visione moderna dei viaggi secondo Louis Vuitton. Gli interni sono caratterizzati da linee aerodinamiche ed eleganti curve, con tocchi rossi decadenti e tonalità dorate che si fondono armoniosamente con accenti in pelle sofisticati. Elementi distintivi della collezione Objets Nomades del marchio aggiungono un tocco aeronautico all’ambiente: tra questi spicca uno stormo di uccelli in volo sul soffitto, simbolo della libertà e dell’eleganza dei viaggi.

Al timone della cucina troviamo Cyril Lignac, rinomato chef francese già proprietario dei celebri Bar des Prés a Londra e Parigi. La sua expertise culinaria promette ai visitatori una pausa gastronomica lontana dai soliti standard dell’alimentazione aeroportuale. Il menu offre piatti raffinati disponibili in qualsiasi momento della giornata: dalle colazioni regali con Royal Eggs (22 sterline) e croissant (7,5 sterline) appena sfornati alle insalate fresche di granchio (30 sterline), dai classici croque monsieur (22 sterline) alla classica Caesar Salad (22 sterline), fino ad arrivare ad una selezione esclusiva delle pasticcerie firmate Louis Vuitton (18 euro).

Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton non è semplicemente un luogo dove mangiare prima del volo, è piuttosto una destinazione dove i passeggeri possono immergersi nell’universo LV attraversando le porte dorate dell’aeroporto Heathrow. Questa nuova impresa sottolinea la capacità innovativa del marchio nel creare esperienze memorabili che vanno oltre le aspettative tradizionali legate alla moda o alla gastronomia.

L’iniziativa segue altre aperture gastronomiche prestigiose da parte della Maison in località come Osaka, St Tropez, Parigi e Doha negli ultimi anni – ciascuna delle quali ha contribuito ad arricchire ulteriormente l’eredità culturale ed esperienziale associata al nome Louis Vuitton.

Con questa ultima apertura all’aeroporto Heathrow, Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton si posiziona come punto d’incontro ideale per gli amanti dei viaggi che non vogliono rinunciare allo stile nemmeno durante gli spostamenti aerei. In attesa o al ritorno da destinazioni esotiche o metropoli mondiali, i visitatori possono ora godere di un’esperienza culinaria all’altezza del prestigio del marchio Louis Vuitton.