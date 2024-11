E’ la prima libreria del mondo sempre aperta, un viaggio nella storia che dura da quasi trecento anni.

La Moravian Book Shop, situata nel cuore storico di Betlemme, Pennsylvania, detiene il prestigioso titolo di libreria sempre aperta più antica del mondo. Fondata nel lontano 1745 su incarico della Chiesa della Moravia, questa libreria ha attraversato secoli di storia mantenendo viva la sua missione originale: diffondere la conoscenza e la cultura attraverso i libri.

L’origine della Moravian Book Shop risale a quando Samuel Powell del Crown Inn fu incaricato dalla Chiesa della Moravia di gestire una piccola libreria sul lato sud del fiume Lehigh. Dopo vari trasferimenti, nel 1871 trovò la sua collocazione definitiva nell’edificio delle pubblicazioni vicino alla chiesa centrale della Moravia a Betlemme. Da allora, ha continuato a servire la comunità dallo stesso sito sulla storica Main Street, proprio di fronte all’Historic Hotel Bethlehem.

Oltre i libri: un mondo di scoperte

Oggi, entrare nella Moravian Book Shop significa immergersi in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato. La libreria offre un vasto assortimento che va dai classici letterari ai titoli più moderni per adulti e bambini. Particolare attenzione è dedicata alla sezione di interesse locale con pubblicazioni sui Moravi, Bethlehem Steel e le ricchezze culturali della Lehigh Valley e della Pennsylvania.

Il reparto dedicato ai bambini non è da meno; oltre ai libri si possono trovare giocattoli educativi come Squishables e Crazy Aaron’s Putty, senza dimenticare l’incredibile varietà di prodotti Lego che promettono ore di divertimento creativo.

Per chi cerca un pezzo unico da portare a casa o regalare, le tradizionali candele in cera d’api fatte a mano e i kit per creare le stelle della Moravia sono solo l’inizio. Il negozio abbonda anche in stelle in vetro realizzate da artisti locali che rappresentano sia la tradizione morava sia quella cittadina di Betlemme.

Tra gli scaffali si possono scoprire articoli regalo esclusivi realizzati da artisti locali: cartoline dipinte a mano, vasi artigianali e soprammobili decorativi offrono una vasta scelta per ogni occasione. E per chi ama lo spirito natalizio tutto l’anno, gli ornamenti festivi firmati da artisti del Vecchio Mondo o creativi locali sono disponibili in qualsiasi momento.

La vendita (e riacquisto) dei libri di testo facilita gli studenti nella gestione delle spese scolastiche mentre una selezione speciale dedicata all’abbigliamento ed oggettistica dell’Università della Moravia permette agli alumni ed entusiasti dell’università locale mostrare con orgoglio il loro spirito scolastico.

La Moravian Book Shop non è solo un luogo dove acquistare; è uno spazio culturale vivo grazie agli eventuali regolarmente organizzati come autografi con autori notabili sia localmente che nazionalmente. Letture animate per bambini con personaggi in costume rendono magici i pomeriggi mentre discussioni nei club del libro offrono momenti di arricchimento intellettuale agli adulti.