La Valle d’Aosta avvia i corsi per abilitazione per accompagnatore di media montagna

Iniziativa molto attesa in Valle d’Aosta: la regione avvia i corsi per abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna

La Valle d’Aosta si appresta a diventare un punto di riferimento ancora più solido nel panorama del turismo montano grazie all’introduzione di nuovi corsi per l’abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna (AMM). Questa iniziativa, promossa dall’assessorato del Turismo, Sport e Commercio della regione, mira a qualificare ulteriormente l’offerta turistica e a creare nuove opportunità lavorative.

L’approvazione degli standard formativi e delle disposizioni attuative da parte della giunta regionale segna un passo importante verso la realizzazione dei corsi. L’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) sarà incaricata dell’organizzazione dei corsi che prenderanno il via nella primavera del prossimo anno. L’Assessore Giulio Grosjacques ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto, sottolineando come tale iniziativa porterà benefici sia in termini turistici che occupazionali.

Come partecipare

L’introduzione dei corsi per accompagnatori di media montagna è vista come una leva strategica non solo per arricchire l’offerta turistica della Valle d’Aosta ma anche come mezzo per favorire lo sviluppo economico locale. In particolare, si punta a una destagionalizzazione dell’offerta turistica, rendendo la regione attrattiva non solo durante i mesi invernali ma tutto l’anno. Inoltre, questa novità apre nuove prospettive lavorative soprattutto per chi cerca un impiego o già opera in ambito stagionale.

I futuri corsisti avranno la possibilità non solo di acquisire competenze specifiche legate alla guida in media montagna ma anche di ampliare le proprie opportunità lavorative. Ciò risulta particolarmente vantaggioso per professionisti come i maestri di sci che potranno così operare durante tutto l’arco dell’anno. La diversificazione delle attività professionali contribuirà ad arricchire il tessuto economico locale e a offrire servizi sempre più qualificati ai visitatori della regione.

Per tutti gli interessati ad intraprendere il cammino verso la qualifica professionale di accompagnatore di media montagna, sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul sito ufficiale dell’UVGAM (www.guidealtamontagna.com). L’avviso con tutti i dettagli relativi ai corsi verrà pubblicato nel mese di gennaio 2025. Si tratta quindi di un’appuntamento da non perdere per chi desidera far parte attivamente dello sviluppo turistico ed economico della Valle d’Aosta attraverso una professione dinamica e ricca di soddisfazioni personali.