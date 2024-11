Arriva il freddo, ma solo per pochi giorni: le previsioni meteo

Bel tempo su tutta Italia ma arriva un calo delle temperature (solo per pochi giorni): le previsioni meteo dei prossimi giorni

L’Italia si appresta a vivere giornate caratterizzate da bel tempo, grazie a una situazione meteorologica che vede prevalere condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, un’imminente ondata di freddo è pronta a fare capolino, seppur per un breve periodo. Ecco le previsioni dettagliate fornite dall’esperto meteorologo Costante De Simone.

Secondo quanto riportato da Costante De Simone all’Adnkronos, nei prossimi giorni l’Italia continuerà a godere di condizioni meteo favorevoli. “La calma di vento favorirà la formazione di nebbia nelle pianure del nord“, sottolinea l’esperto, evidenziando come il fenomeno sia tipico delle configurazioni anticicloniche in questa zona del Paese. Questa fase di bel tempo è destinata a persistere fino al 10 novembre, con una conformazione sinottica che mantiene l’alta pressione come protagonista indiscussa sullo scenario italiano.

Il calo delle temperature

Nonostante il bel tempo, un significativo cambiamento riguarderà le temperature. “Subiremo un deciso calo termico che porterà i valori al di sotto della media del periodo al nord ed al sud dell’Italia“, precisa De Simone facendo riferimento alle analisi del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Al centro, invece, le temperature si manterranno in linea con la media stagionale. Questa fase più fresca sarà tuttavia temporanea.

Nella seconda settimana del mese si prevede una generale risalita delle temperature su tutto il territorio nazionale, grazie alla persistenza dell’alta pressione che favorirà valori termici superiori alla media stagionale. Questa tendenza proseguirà anche nella terza settimana (dal 18 al 24 novembre), durante la quale potrebbe verificarsi un lieve indebolimento dell’alta pressione senza grandi stravolgimenti sul fronte pluviometrico e termico: piogge sotto la media al nord e in linea con essa al centro-sud; temperature sopra la media al nord e conformi alle medie stagionali nel resto d’Italia.

Le ultime indicazioni fornite dal meteorologo anticipano una leggera ripresa dell’alta pressione nell’ultima settimana di novembre su tutto il Paese. Ciò comporterà precipitazioni generalmente inferiori alle medie stagionali in tutta Italia e un ulteriore aumento delle temperature soprattutto nelle regioni settentrionali dove i valori saranno superiori alla norma per il periodo considerato.