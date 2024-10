Happy Halloween nei Parchi Divertimento Costa della Romagna!

Halloween nei Parchi Divertimento della Costa della Romagna è un evento imperdibile. I luoghi degli eventi di quest’anno

Il Family Experience Park di Riccione, Oltremare, si prepara a vivere un ottobre all’insegna del mistero e dell’avventura insieme a Scooby-Doo, il cane più amato dai fan dei cartoni animati. Ogni domenica di ottobre e durante il ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 3 novembre, il parco si trasforma in un palcoscenico di divertimento e suspense. Tra le attrazioni principali ci saranno “Delfini, lo spettacolo della natura“, “Conosci i Delfini” nella Laguna di Ulisse, e il “Volo dei Rapaci” al Mulino del Gufo. Non mancheranno momenti adrenalinici con la scoperta degli alligatori nella giungla preistorica di Darwin e l’emozionante Porto Fantasma dove sarà possibile incontrare Scooby-Doo per un selfie memorabile.

Dal 31 ottobre al 3 novembre Italia in Miniatura a Rimini diventa teatro di eventi soprannaturali. Il parco tematico si popola di creature fantastiche come Sirene giganti e Troll delle Alpi che emergono tra le oltre 300 miniature rappresentative dei monumenti più famosi d’Italia e d’Europa. Le attrazioni del parco saranno tutte operative per garantire emozioni forti ai visitatori che potranno anche assistere a show no stop nella Piazza Italia con maghi, illusionisti e trampolieri pronti a stupire grandi e piccini.

Romagna, divertimento anche in autunno

L’Acquario di Cattolica celebra Halloween svelando il lato occulto degli abissi dal 31 ottobre al 3 novembre. Visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare il mondo sommerso popolato da Zombimeduse, Fantapesci, Gigagranchi fino ad arrivare agli squali toro nell’ingresso Blu o ai rettili antichi nell’ingresso Verde. Per chi cerca emozioni ancora più forti sono previsti gli Incontri Straordinari: visite guidate alla scoperta dei segreti più nascosti dell’Acquario.

La chiave per godersi appieno queste esperienze è il biglietto combinato che permette l’accesso a tutti i parchi Costa Edutainment a un prezzo vantaggioso. Questa opzione offre la possibilità ai visitatori non solo di risparmiare ma anche di immergersi completamente nelle atmosfere magiche che solo questi luoghi sanno offrire durante il periodo più spettrale dell’anno.

In caso di maltempo è consigliabile verificare eventuali variazioni nel programma direttamente sui siti ufficiali dei parchi interessati. I biglietti possono essere acquistati sia online che alle casse fisiche presentesui siti; una comodità aggiuntiva pensata per facilitare l’accessibilità delle famiglie desiderose di vivere esperienze indimenticabili sotto la guida delle streghe truccabimbi o alla scoperta degli angoli più misteriosidel nostro pianeta.