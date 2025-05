È questo il castello che ha ispirato Walt Disney: la meta magica a un passo dall’Italia – viagginews.com

Walt Disney ebbe come punto di riferimento un castello realmente esistente. Ad oggi, è una delle mete più amate dai turisti.

I cartoni di Walt Disney sono assolutamente iconici. Piacciono ai bambini, ma anche i grandi li adorano. Si tratta di storie senza tempo, capaci di divertire, emozionare e far riflettere. Nel corso degli ultimi anni, la tecnologia ha invaso anche questo settore, introducendo il 3D all’interno delle varie produzioni.

Tutto questo successo si deve all’animatore Walt Disney che, nel 1937, produsse il primo film di tanti: Biancaneve e i Sette Nani. L’uomo per il logo della casa produttrice e per alcune fiabe si ispirò a un castello realmente esistente. È meraviglioso e accessibile anche ai turisti. Ecco come fare per visitarlo.

Walt Disney, è da qui che arriva la sua ispirazione: questo castello esiste davvero

Quasi tutti, almeno una volta nella vita, si sono imbattuti in uno dei celebri cartoni di Walt Disney. Alcuni hanno fatto letteralmente la storia. Basta pensare a Pinocchio, Lilly e il Vagabondo, Cenerentola e La Carica dei 101. Ovviamente, sarebbe impossibile citarli tutti perché sono tantissimi. Molte di queste storie sono ambientate all’interno di magnifici castelli. Lo stesso logo della casa produttrice ne raffigura uno.

Walt Disney, per questo dettaglio, ha preso ispirazione da un castello realmente esistente. È abbastanza moderno, ma la sua imponenza è in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Basta guardarlo per sentirsi all’interno di una fiaba. Si sta parlando di del Castello di Neuschwanstein, in Germania. È circondato dalla natura, presenta delle torri spendide ed è di colore bianco. I suoi tratti caratteristici si possono riconoscere in La Bella Addormentata e Cenerentola.

Si tratta di una delle attrazioni turistiche più visitate del paese. Il costo d’accesso per gli adulti è pari a 21 euro, mentre i bambini e i ragazzi sotto i diciott’anni entrano gratis. È aperto sia in inverno che in estate anche se, prima di partire, si consiglia di informarsi bene sulle date e sugli orari. Il biglietto può essere acquistato sia in sede che online. Questa seconda opzione consente di evitare i tempi di fila e di selezionare la fascia oraria che si preferisce.

Durante il tour, è possibile visitare ben 14 stanze. I colori sono super vivaci e ci sono anche tanti murali da ammirare. Non mancano le sete pregiate e le decorazioni. Uno degli spazi più apprezzati è la Grotta. Al suo interno, è addirittura possibile scorgere la presenza di stalagmiti e stalattiti. È presente, poi, una piccola cascata artificiale che rende tutto ancora più suggestivo.