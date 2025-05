“Questa è la baguette più famosa di Parigi”: tappa obbligatoria, ti spiego perché

A Parigi c’è un locale molto piccolo dove fanno una baguette davvero buona: se vai in Francia devi assolutamente provarla.

Parigi è una delle città più belle del mondo. Non a caso ogni anno sono milioni i turisti che si recano in Francia per farsi cullare dalla bellezza delle sue strutture architettoniche, culturali e artistiche, ma anche dai suoi numerosi paesaggi naturali. Uno dei punti di riferimento più importanti e significativi della capitale è sicuramente la Torre Eiffel, conosciuta oggi come simbolo della città stessa e di tutto il Paese.

Si tratta di una torre di ferro situata sugli Champ De Mars, che prende il nome dal suo ingegnere, Gustave Eiffel; è stata eretta nel 1889, come entrata dell’Esposizione universale. Con più di sette milioni di visitatori l’anno, è attualmente il monumento più visitato al mondo. In Francia, oltre a farsi catturare dalle sue bellezze architettoniche, è possibile gustare alcuni dei prodotti tipici. Proprio a Parigi c’è un posto, in particolare, famoso per la sua baguette.

Baguette a Parigi, ecco dove mangiarla: questo locale è famosissimo

La Francia, come qualsiasi altro Paese del mondo, ha i suoi prodotti tipici. Sicuramente chi si reca a Parigi non può non gustare la famosa baguette. È un elemento fondamentale della cucina gastronomica francese ed è possibile trovarla in qualsiasi panetteria. Si tratta di un tipo di pane dalla forma allungata, con una crosta croccante e una mollica soffice. Viene realizzato grazie ad una lievitazione lenta e naturale.

A Parigi c’è un locale famosissimo proprio per la sua baguette, si chiama La Baguette Du Relais. Come riporta la pagina Tik Tok marameotravelsofficial- c’è soltanto un gusto, si può creare con carne- precisamente fette di entrecôte di manzo alla griglia- patatine fritte dorate e una salsa segreta. La grandezza cambia a seconda della preferenza, si può scegliere la misura classica, XL o XXL. Cambia soltanto la quantità degli ingredienti all’interno. Inoltre, è disponibile anche la baguette senza glutine e la baguette con carbone vegetale.

Questa baguette fonde insieme cucina tradizionale e street food e rappresenta il nuovo trend gastronomico per coloro che amano la cucina francese rivisitata. Il locale è molto piccolo e per questo le code possono essere davvero lunghe. Una volta entrati e dopo aver ordinato, si può gustare la baguette all’esterno o portarla via. Il costo varia in base alla grandezza scelta e va dai 15 ai 25 euro. Questo posto è aperto tutti i giorni, a partire dalle 12 circa.