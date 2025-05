Meteo Weekend, l’anticiclone non basta: ecco dove ci saranno i temporali – viagginews.com

L’anticiclone africano continua a flirtare con l’Italia cercando di spazzare via le residue perturbazioni, tuttavia la sua azione non basterà a regalarci un anticipo netto d’estate.

Se siete amanti del caldo e della bella stagione dovrete attendere la fine fine di questo mese per essere totalmente accontentati. L’inizio di maggio ha regalato una parentesi estiva che si è estinta prima del previsto – le previsioni a lungo termine suggerivano una stabilità prolungata fino a metà mese – e piogge e correnti fredde sono tornate a bussare ai confini patrii già lunedì 5 maggio.

Tutta questa settimana è stata contraddistinta da meteo instabile, con piogge estemporanee e localmente durature soprattutto al Centro e al Nord Italia. Il Sud ha goduto di un periodo di tempo caldo e più stabile, ma anche da quelle parti le incursioni perturbate si sono fatte avvertire e si paleseranno in maniera più imponente già a partire da oggi.

Le previsioni meteo ci indicano che la pressione sarà bassa al Nord Italia e che le piogge e i rovesci temporaleschi potranno presentarsi sin dalla mattina in alta quota e a partire dal pomeriggio anche in pianura, principalmente nella zona ovest del settentrione. Al Centro la pressione sarà in aumento e questo garantirà una maggiore stabilità, ma sono possibili precipitazioni sui rilievi appenninici e sul settore adriatico.

Nemmeno il Sud domani è “salvo” da perturbazioni, visto che l’abbassamento improvviso della pressione porterà un clima più instabile e la presenza costante di annuvolamenti che si tradurranno in pioggia nel corso della giornata un po’ in ogni settore del meridione (con l’eccezione della Campania e del centrosud della Sicilia).

L’anticiclone porterà il sereno nel weekend?

Ci dobbiamo dunque rassegnare ad un weekend piovoso come ad aprile? In realtà a partire da sabato l’influenza dell’anticiclone africano sarà più marcata sull’Italia e questo avrà due conseguenze: l’innalzamento delle temperature massime, con picchi estivi, e giornate tendenzialmente serene un po’ ovunque.

Esattamente come la settimana precedente, insomma, il weekend rappresenterà una parentesi dall’instabilità. Sì perché la continuità del caldo e del bel tempo sarà minacciata già a partire da lunedì con l’arrivo di nuove perturbazioni che inevitabilmente causeranno piogge e giornate uggiose.

Le previsioni attuali suggeriscono che questo trend possa continuare anche la settimana successiva e che per assistere ad un arrivo del caldo vero e proprio bisognerà attendere il 21-22 maggio. Per quella data la presenza in forze dell’anticiclone garantirà non solo clima stabile e giornate soleggiate ma anche temperature decisamente elevate, tipicamente estive.